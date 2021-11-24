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"Не ведитесь на провокации Кремля": Минкульт о марше "антивакцинаторов"

Среда, 24 ноября 2021, 18:16
Не ведитесь на провокации Кремля: Минкульт о марше антивакцинаторов
фото: эльдар сарахман, уп

Глава Минкульта Александр Ткаченко после митинга "антивакцинаторов", сторонники которого ходили с QR-кодом сайта "Единой России", просит украинцев не вестись на провокации Кремля и российские нарративы.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Думаю, после того, как на митинге антивакцинаторов появились плакаты с QR-кодом сайта прокремлевской партии "Единая Россия", сомнения о том, кто спонсор, идейный вдохновитель этих акций развеялись.

И ответ, почему эти люди перекрывали центр Киева на поверхности. Ведь подобные митинги прошли и в Молдове. С такими же лозунгами и плакатами. Все эти месседжи можно увидеть и в отдельных группах антивакцинаторов в соцсетях. Это российские нарративы за российские нефтегазовые деньги.

Хотел бы призвать украинцев. Не ведитесь на провокации Кремля. Во времена, когда ежедневно умирают сотни людей, а общее количество смертельных случаев – уже как население такого города как Мукачево. Посмотрите в глаза врачей, жертвующих своей жизнью ради спасения невакцинированных. Посмотрите, как дышат на ИВЛ те, кто хочет жить".

Детали: Глава Минкульта верит, что СБУ найдет тех, кто этот марш спонсировал деньгами и плакатами.

Предыстория: В среду несколько тысяч человек пришли в правительственный квартал Киева на так называемый "марш свободы". Они требовали освобождения лидера антивакцинаторского движения Остапа Стахива, которого СБУ подозревает в покушении на свержение конституционного строя.

Спецслужба ранее заявляла, что заблокировала всеукраинскую сеть антивакцинаторов, лидером которой называют Стахива. По словам силовиков, участников этой сети могли финансировать россияне.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусКиевМинкультуры
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