Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ермак отреагировал на расследование УП, но не рассказал, где был на своем юбилее

Среда, 24 ноября 2021, 23:59
Фото: Getty Images

Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает отдельные факты, изложенные в расследовании "Украинской правды", однако не прояснил, где он находился в свой день рождения, в воскресенье 21 ноября.

Источник: пост Ермака на своей facebook-странице

Дословно: "Как я уже говорил, не люблю свой день рождения, и громко праздновал этот день только однажды в жизни. Это было мое 35-летие.

Нынешний юбилей я никак особо не отмечал, только в понедельник заехал к родителям.

Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим.

Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег у Офисов Президента.

Надеюсь в следующий раз все же получить запрос раньше времени.

Или даже пообщаться с журналистом вживую, и иметь возможность рассказать свою версию.

Я всегда уважал "Украинскую правду" за качественные материалы и неукоснительное соблюдение журналистских стандартов".

Детали: Ермак не рассказал в публикации, где он провел свой день рождения 21 ноября. Кроме того, он скрыл, посещал ли государственную резиденцию совместно с президентом.

Ермак повторил тезисы, изложенные в официальной реакции Офиса президента. В частности, о том, что президент путешествовал в государственную резиденцию вечером в пятницу. А также то, что вертолеты ГСЧС не перевозили посторонних лиц.

Кроме того, руководитель офиса Зеленского повторил тезис, что в государственной резиденции готовят специальный форум ко Дню работников дипломатической службы Украины в декабре. В рамках подготовки форума якобы президент совместно с работниками офиса посещали резиденцию.

Смотрите также: Ермаку можно. Как руководитель ОП с президентом отгулял юбилей в государственной резиденции в горах.

Предыстория: 

  • 24 ноября "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором изложили факты громкого празднования юбилея Андрея Ермака в государственной резиденции Гута. Празднования продолжались несколько дней, а среди гостей заметили бизнесмена из окружения Игоря Коломойского Тимура Миндича и заместителя руководителя Офиса Олега Татарова. Согласно расследованию УП, президент и руководитель его офиса прибыли в Киев в воскресенье, в день рождения, чтобы посетить официальные мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы, а затем отправились обратно в Карпаты частным самолетом.
  • Поздним вечером на facebook-странице Офиса появилась официальная реакция, в которой отрицаются некоторые факты, изложенные в расследовании "Украинской правды". В частности, о пребывании президента на территории резиденции вечером в воскресенье, а также транспортировке посторонних лиц государственными вертолетами.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

52 человека погибли на шахте в России

ГБР планирует допросить Ермака о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

Разведчикам, причастным к операции с вагнеровцами, аннулировали загранпаспорта

В Офисе президента объявили список СМИ, приглашенных на пресс-марафон Зеленского

Монастырский о вертолете для юбилея Ермака: Это обычная практика, согласно протоколам

Новости 25 ноября: дело о покушении на Шефира, Ukrainian national airlines

Все новости...
Андрей Ермак
Не пора праздновать. Как руководитель ОП Ермак вместе с Зеленским отметил юбилей на госдаче
В Офисе президента отреагировали на расследование УП о праздновании юбилея Ермака
Спикер Зеленского не знает, где и как президент праздновал юбилей Ермака
Последние новости
06:45
Мощные ливни накрыли Шри-Ланку, 14 погибших
05:42
52 человека погибли на шахте в России
05:06
COVID в мире: В Германии обнаружили больше новых случаев
04:05
ВОЗ созывает экстренное совещание насчет обнаруженного в ЮАР COVID-варианта
03:05
Джонсон предложил Макрону 5 шагов, чтобы предотвратить смерти мигрантов
02:00
Британия приостановила рейсы из Африки из-за нового варианта COVID-19
00:47
Данилов: Угрозы вторжения РФ пока нет
00:28
ГБР планирует допросить Ермака о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
23:59
В Португалии усиливают карантин: пассажиры самолетов должны предоставить негативный тест
23:50
Главное из зарубежья: новые правила въезда в ЕС, вакцина для детей, изменения в Германии
Все новости...