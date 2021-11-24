Ермак отреагировал на расследование УП, но не рассказал, где был на своем юбилее
Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает отдельные факты, изложенные в расследовании "Украинской правды", однако не прояснил, где он находился в свой день рождения, в воскресенье 21 ноября.
Источник: пост Ермака на своей facebook-странице
Дословно: "Как я уже говорил, не люблю свой день рождения, и громко праздновал этот день только однажды в жизни. Это было мое 35-летие.
Нынешний юбилей я никак особо не отмечал, только в понедельник заехал к родителям.
Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим.
Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег у Офисов Президента.
Надеюсь в следующий раз все же получить запрос раньше времени.
Или даже пообщаться с журналистом вживую, и иметь возможность рассказать свою версию.
Я всегда уважал "Украинскую правду" за качественные материалы и неукоснительное соблюдение журналистских стандартов".
Детали: Ермак не рассказал в публикации, где он провел свой день рождения 21 ноября. Кроме того, он скрыл, посещал ли государственную резиденцию совместно с президентом.
Ермак повторил тезисы, изложенные в официальной реакции Офиса президента. В частности, о том, что президент путешествовал в государственную резиденцию вечером в пятницу. А также то, что вертолеты ГСЧС не перевозили посторонних лиц.
Кроме того, руководитель офиса Зеленского повторил тезис, что в государственной резиденции готовят специальный форум ко Дню работников дипломатической службы Украины в декабре. В рамках подготовки форума якобы президент совместно с работниками офиса посещали резиденцию.
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Предыстория:
- 24 ноября "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором изложили факты громкого празднования юбилея Андрея Ермака в государственной резиденции Гута. Празднования продолжались несколько дней, а среди гостей заметили бизнесмена из окружения Игоря Коломойского Тимура Миндича и заместителя руководителя Офиса Олега Татарова. Согласно расследованию УП, президент и руководитель его офиса прибыли в Киев в воскресенье, в день рождения, чтобы посетить официальные мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы, а затем отправились обратно в Карпаты частным самолетом.
- Поздним вечером на facebook-странице Офиса появилась официальная реакция, в которой отрицаются некоторые факты, изложенные в расследовании "Украинской правды". В частности, о пребывании президента на территории резиденции вечером в воскресенье, а также транспортировке посторонних лиц государственными вертолетами.