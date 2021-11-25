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У Португалії посилюють карантин: пасажири літаків мають надати негативний тест

Четвер, 25 листопада 2021, 23:59
Люди в захисних масках ідуть вулицями Лісабона 25 листопада. Фото: Reuters/Pedro Nunes

У Португалії посилюють карантинні обмеження, зокрема від усіх пасажирів авіарейсів, включно з вакцинованими, вимагатимуть негативний тест на COVID-19.

Джерело: Reuters з коментарем прем’єр-міністра Антоніо Кости

Пряма мова Кости: "Неважливо, наскільки успішним наш рівень вакцинації – ми маємо бути пильні, так як ми заходимо в етап підвищеного ризику.

Ми зафіксували значне зростання випадків у ЄС, і Португалія ж не острів".

Деталі: Обмеження запроваджують з 1 грудня.

Відповідно до нових обмежень португальського уряду, всі пасажири авіарейсів, які прибувають до країни, мають надати негативний результат тестування на COVID-19. За словами Кости, авіалініям, що дозволять подорожувати пасажиру без результату тесту, загрожує штраф розміром 20 тис. євро.

Усі жителі Португалії, включно з повністю вакцинованими, повинні показати негативний результат тесту, щоби відвідувати нічні клуби, бари й масові заходи. 

Також для проживання в готелях та відвідування ресторанів потрібно надати цифровий сертифікат про вакцинацію, затверджениq відповідно до стандартів ЄС.

У четвер 25 листопада в країні з населенням близько 10 мільйонів зафіксували 3140 випадків зараження. У середу 24 листопада зареєстрували 3773 випадків - найвищий показник у країні за останні 4 місяці.

87% мешканців Португалії отримали повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Що було раніше: У вересні уряд Португалії зняв більшість карантинних обмежень на тлі зниження кількості зараження.

Українська правда
Теми: Португаліякоронавіруслокдаун


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