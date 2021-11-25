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В Португалии усиливают карантин: пассажиры самолетов должны предоставить негативный тест

Четверг, 25 ноября 2021, 23:59

В Португалии усиливают карантинные ограничения, в том числе от всех пассажиров, включая вакцинированных, будут требовать негативный результат тестирования на коронавирус.

Источник: Reuters с комментарием премьер-министра Антонио Косты

Прямая речь Косты: "Неважно, насколько успешен наш уровень вакцинации – мы должны быть бдительны, так как мы заходим в этап повышенного риска.

Мы зафиксировали значительный рост случаев в ЕС, и Португалия ведь же не остров".

Детали: Ограничения вводятся с 1 декабря.

Согласно новым ограничениям португальского правительства, все пассажиры прибывающих в страну авиарейсов должны предоставить отрицательный результат тестирования на COVID-19. По словам Косты, авиалиниям, которые позволят путешествовать пассажиру без результата теста, грозит штраф в размере 20 тыс. евро.

Все жители Португалии, включая полностью вакцинированных, должны показать отрицательный результат теста, чтобы посещать ночные клубы, бары и массовые мероприятия.

Также для проживания в гостиницах и посещения ресторанов необходимо предоставить цифровой сертификат о вакцинации, утвержденный в соответствии со стандартами ЕС.

В четверг, 25 ноября, в стране с населением около 10 миллионов зафиксировали 3140 случаев заражения. В среду 24 ноября зарегистрировали 3773 случаев – самый высокий показатель в стране за последние 4 месяца.

87% жителей Португалии получили полный курс вакцинации против коронавируса.

Что было раньше: В сентябре правительство Португалии сняло большинство карантинных ограничений на фоне снижения количества заражений.

Украинская правда
Темы: Португалиякоронавируслокдаун
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