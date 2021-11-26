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Covid-сертифікат уже можна завантажити у PDF на смартфоні

П'ятниця, 26 листопада 2021, 11:11
Скриншот

Мобільний застосунок "Дія" вже дозволяє завантажити сертифікат про вакцинацію проти Covid-19 у PDF-форматі.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Тепер можливість завантажити Covid-сертифікат про вакцинацію є й у додатку "Дія" у форматі PDF (раніше можливо було лише на порталі).

Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR.

Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку".

Читайте також: Михайло Федоров: Без "Дії" у нас кожен другий Covid-сертифікат був би, напевно, підроблений

Нагадаємо: За даними МОЗ, в Україні вже 42,4% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. а 34,2% – пройшли повний курс вакцинації.

Теми: вакцинаціяДіяФедоров


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