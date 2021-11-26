Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Covid-сертифікат уже можна завантажити у PDF на смартфоні

П'ятниця, 26 листопада 2021, 10:11
Covid-сертифікат уже можна завантажити у PDF на смартфоні
Скриншот

Мобільний застосунок "Дія" вже дозволяє завантажити сертифікат про вакцинацію проти Covid-19 у PDF-форматі.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Тепер можливість завантажити Covid-сертифікат про вакцинацію є й у додатку "Дія" у форматі PDF (раніше можливо було лише на порталі).

Зробили це для вашої зручності, оскільки відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR.

Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку".

Читайте також: Михайло Федоров: Без "Дії" у нас кожен другий Covid-сертифікат був би, напевно, підроблений

Нагадаємо: За даними МОЗ, в Україні вже 42,4% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. а 34,2% – пройшли повний курс вакцинації.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяДіяФедоров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: