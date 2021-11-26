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Covid-сертификат уже можно скачать в PDF на смартфоне

Пятница, 26 ноября 2021, 10:11
Covid-сертификат уже можно скачать в PDF на смартфоне
Скриншот

Мобильное приложение "Дія" уже позволяет скачать сертификат о вакцинации против Covid-19 в PDF-формате.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Теперь возможность скачать Covid-сертификат о вакцинации есть и в приложении Дія в формате PDF (ранее возможно было только на портале).

Сделали это для вашего удобства, так как посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. 

Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении".

Читайте также: Михаил Федоров: Без "Дии" у нас каждый второй Covid-сертификат был бы, наверное, поддельный

Напомним: По данным МОЗ, в Украине 42,4% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. а 34,2% – прошли полный курс вакцинации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияДіяФедоров
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