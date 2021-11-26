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Єрмак не відповів, чи був на держдачі у свій ювілей 

П'ятниця, 26 листопада 2021, 14:47
Андрій Єрмак, ілюстративне фото ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак каже, що був у державній резиденції у Гуті 19-20 листопада, але не святкував там своє 50-річчя 21 листопада.

Джерело: коментар Єрмака "Українській правді" на розслідування про його ювілей

Пряма мова: "21 листопада ви бачили мене на Алеї Небесної сотні. Якщо вас цікавить святкування мого дня народження – я його святкував в понеділок практично вночі,коли приїхав до своїх батьків. 

Все інше я написав у своєму пості, а також я домовився про ексклюзивне інтерв’ю, яке я дам днями стосовно багатьох питань. Тому вибачте: думаю, там я зможу на всі питання відповісти". 

Деталі: На запитання, чи був він у Синьогорі 21 листопада, Єрмак спершу відвернувся і сказав, що вже відповів на запитання, але потім додав: "Я був у Гуті у п'ятницю і в суботу (19-20 листопада – ред)". 

Зазначимо, що від автора розслідування про 4-денне святкування Єрмак намагався сховатися у дитячій кімнаті коворкінгу, в якому президент проводить пресмарафон.

Знати більше: Єрмаку можна. Як керівник ОП з президентом відгуляв ювілей в державній резиденції в горах

Передісторія:

  • 24 листопада "Українська правда" оприлюднила розслідування про святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції "Гута". Святкування тривали 4 дні, серед гостей помітили бізнесмена з оточення Ігоря Коломойського Тимура Міндіча та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Президент і керівник його офісу прибули до Києва в неділю, щоб відвідати офіційні заходи до Дня гідності та свободи, а потім повернулися до Карпат приватним літаком.
  • Офіс президента оприлюднив реакцію, заперечивши перебування президента на території резиденції ввечері в неділю, а також транспортування сторонніх осіб державними гвинтокрилами.
  • Згодом сам Єрмак написав пост, у якому заперечив окремі факти з розслідування УП, однак не прояснив, де він перебував у свій день народження, 21 листопада.

Відео Михайла Ткача, УП

Українська правда, оновлено
Теми: Андрій Єрмаксвяткуванняскандал


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