Ермак не ответил, был ли на госдаче в свой юбилей

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что был в государственной резиденции в Гуте 19-20 ноября, но не праздновал там свое 50-летие 21 ноября.

Источник: комментарий Ермака "Украинской правде" на расследование о его юбилее

Прямая речь: "21 ноября вы видели меня на Аллее Небесной сотни. Если вас интересует празднование моего дня рождения – я его праздновал в понедельник практически ночью, когда приехал к родителям.

Все остальное я написал в своем посту, а также договорился об эксклюзивном интервью, которое я дам на днях по многим вопросам. Поэтому простите: думаю, там я смогу ответить на все вопросы".

Детали: На вопрос, был ли он в Синегоре 21 ноября, Ермак сначала отвернулся и сказал, что уже ответил на вопрос, но затем добавил: "Я был в Гуте в пятницу и в субботу (19-20 ноября – ред)".

Отметим, что от автора расследования о 4-дневном праздновании Ермак пытался скрыться в детской комнате коворкинга, в котором президент проводит пресс-марафон.

Знать больше: Ермаку можно. Как руководитель ОП с президентом отгулял юбилей в государственной резиденции в горах.

Предыстория:

24 ноября "Украинская правда" обнародовала расследование о праздновании юбилея Андрея Ермака в государственной резиденции "Гута". Празднование длилось 4 дня, среди гостей заметили бизнесмена из окружения Игоря Коломойского Тимура Миндича и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Президент и руководитель его офиса прибыли в Киев в воскресенье, чтобы посетить официальные мероприятия ко Дню достоинства и свободы, а затем вернулись в Карпаты частным самолетом.

Офис президента обнародовал реакцию, отрицая пребывание президента на территории резиденции вечером в воскресенье, а также транспортировку посторонних лиц на государственных вертолетах.

Позже сам Ермак написал пост, в котором отрицал отдельные факты из расследования УП, однако не прояснил, где он находился в свой день рождения, 21 ноября.

Видео Михаила Ткача, УП