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У Львові продовжили карантин до 13 грудня 

П'ятниця, 26 листопада 2021, 18:53
Фото: Львівська міська рада

Чинні карантинні обмеження у Львові продовжили до 13 грудня.

Джерело: facebook-сторінка заступника міського голови Львова Андрія Москаленка

Деталі: Наразі регіональна комісія з питань технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила продовжити карантин у місті.

За словами Москаленка, станом на 26 листопада в медичних закладах міста перебуває 605 пацієнтів з діагнозом COVID-19.

Також комісія винесла попередження через порушення карантину кільком закладам: спорткомплекс "Євроспорт", "Eros show bar", "Custom lounge bar", "Pulse Lounge bar&Karaoke", Кінотеатр "Multiplex" у ТРЦ Victoria Gardens.

Передісторія: 

  • Державна комісія з питань ТЕБ і НС залишила 25 листопада Львівську область в "червоній зоні" на прохання місцевої влади, хоча за показниками область могла перейти до менш жорстких обмежень.
  • Водночас у п’ятницю 19 листопада міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що школярі 5-11 класів відновлять очне навчання.
  • У Львові посилили карантин 1 листопада, зокрема запровадивши дистанційне навчання для всіх класів школи.

Українська правда
Теми: Львівкоронавірускарантин


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