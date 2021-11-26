У Львові продовжили карантин до 13 грудня 

Чинні карантинні обмеження у Львові продовжили до 13 грудня.

Джерело: facebook-сторінка заступника міського голови Львова Андрія Москаленка

Деталі: Наразі регіональна комісія з питань технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила продовжити карантин у місті.

За словами Москаленка, станом на 26 листопада в медичних закладах міста перебуває 605 пацієнтів з діагнозом COVID-19.

Також комісія винесла попередження через порушення карантину кільком закладам: спорткомплекс "Євроспорт", "Eros show bar", "Custom lounge bar", "Pulse Lounge bar&Karaoke", Кінотеатр "Multiplex" у ТРЦ Victoria Gardens.

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