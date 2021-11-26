У Львові продовжили карантин до 13 грудня
П'ятниця, 26 листопада 2021, 18:53
Чинні карантинні обмеження у Львові продовжили до 13 грудня.
Джерело: facebook-сторінка заступника міського голови Львова Андрія Москаленка
Деталі: Наразі регіональна комісія з питань технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила продовжити карантин у місті.
За словами Москаленка, станом на 26 листопада в медичних закладах міста перебуває 605 пацієнтів з діагнозом COVID-19.
Також комісія винесла попередження через порушення карантину кільком закладам: спорткомплекс "Євроспорт", "Eros show bar", "Custom lounge bar", "Pulse Lounge bar&Karaoke", Кінотеатр "Multiplex" у ТРЦ Victoria Gardens.
Передісторія:
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС залишила 25 листопада Львівську область в "червоній зоні" на прохання місцевої влади, хоча за показниками область могла перейти до менш жорстких обмежень.
- Водночас у п’ятницю 19 листопада міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що школярі 5-11 класів відновлять очне навчання.
- У Львові посилили карантин 1 листопада, зокрема запровадивши дистанційне навчання для всіх класів школи.
Українська правда