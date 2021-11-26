Во Львове продлили карантин до 13 декабря

Действующие карантинные ограничения во Львове продлили до 13 декабря.

Источник: facebook-страница заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко

Детали: В настоящее время региональная комиссия по вопросам технологическо-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение продлить карантин в городе.

По словам Москаленко, по состоянию на 26 ноября в медицинских учреждениях города находится 605 пациентов с диагнозом COVID-19.

Также комиссия вынесла предупреждение из-за нарушения карантина нескольким учреждениям: спорткомплекс "Евроспорт", "Eros show bar", "Custom lounge bar", "Pulse Lounge bar&Karaoke", Кинотеатр "Multiplex" в ТРЦ Victoria Gardens.

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