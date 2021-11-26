Во Львове продлили карантин до 13 декабря
Пятница, 26 ноября 2021, 17:53
Действующие карантинные ограничения во Львове продлили до 13 декабря.
Источник: facebook-страница заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко
Детали: В настоящее время региональная комиссия по вопросам технологическо-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение продлить карантин в городе.
По словам Москаленко, по состоянию на 26 ноября в медицинских учреждениях города находится 605 пациентов с диагнозом COVID-19.
Также комиссия вынесла предупреждение из-за нарушения карантина нескольким учреждениям: спорткомплекс "Евроспорт", "Eros show bar", "Custom lounge bar", "Pulse Lounge bar&Karaoke", Кинотеатр "Multiplex" в ТРЦ Victoria Gardens.
Предыстория:
- Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС оставила 25 ноября Львовскую область в "красной зоне" по просьбе местных властей, хотя по показателям область могла перейти к менее жестким ограничениям.
- В пятницу 19 ноября городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что школьники 5-11 классов возобновят очное обучение.
- Во Львове усилили карантин 1 ноября, в частности, ввели дистанционное обучение для всех классов школы.
Украинская правда