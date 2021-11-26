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У Buzzfeed News розповіли, хто планував державний переворот в Україні

П'ятниця, 26 листопада 2021, 19:02
У Buzzfeed News розповіли, хто планував державний переворот в Україні
Фото: Офіс президента

Журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів про ймовірних організаторів державного перевороту в Україні.

Джерело: Міллер на своїй twitter-сторінці, посилаючись на свої джерела з Офісу президента

Пряма мова: "Спробу державного перевороту, про яку згадав сьогодні президент Володимир Зеленський, готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму".

Деталі: Відповідно до джерел Міллера, головним "куратором" є згаданий працівник ФСБ, якого звати Василь Васильович Лаптєв. Імена трьох українців: Олексій Васильєв, Василь Грицак й Едуард Федосов.

Міллер додав, що організатори хотіли використати суспільну напругу всередині України, зокрема боротьбу між Зеленським та Ахметовим. 

Водночас, він наголошує, що в записі розмови чотирьох підбурювачів згадується бізнесмен Ринат Ахметов, але його участь не доведена. Як переказує Міллер, організатори перевороти говорили, що їм "треба бути готовими вийти на контакт і почати співпрацювати з Ахметовим".

1 грудня ініціатори перевороту сподівалися влаштувати протести на Банковій, що мали би спровокувати подальший безлад у столиці та привести до влади людей, наближених до олігарха.

За словами Міллера, Офіс президента планує передати аудіозаписи розмов до спецслужб США цього тижня.

Джерело Міллера додало, що таким чином в Офісі президента прагнуть досягти "перемир’я" з бізнесменом. 

Передісторія: 

  • На пресмарафоні Зеленський публічно заявив, що росіяни спільно з деякими громадянами України намагаються влаштувати державний переворот  в країні та скинути чинну владу в незаконний спосіб. За його словами, організатори, буцімто, намагаються втягнути Ахметова, власника найбільшого бізнесу в Україні, у свої плани зі зміни влади.
  • Невдовзі речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Росія таким не займається".
  • Увечері Ахметов прокоментував "Українській правді", що інформація, оприлюднена президентом, є "суцільною брехнею", а він виступає за демократичну та цілісну Україну з Кримом і Донбасом.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийдержзрадаАхметов
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