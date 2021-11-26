В Buzzfeed News рассказали, кто планировал государственный переворот в Украине

Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине.

Источник: Миллер на своей twitter-странице, ссылаясь на источники из Офиса президента

Прямая речь: "Попытку государственного переворота, о которой упомянул сегодня президент Владимир Зеленский, готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму".

Детали: Согласно источникам Миллера, главным куратором является упомянутый работник ФСБ, которого зовут Василий Васильевич Лаптев. Имена трех украинцев: Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Миллер добавил, что организаторы хотели использовать общественное напряжение внутри Украины, в частности, борьбу между Зеленским и Ахметовым.

В то же время он отмечает, что в записи разговора четырех подстрекателей упоминается бизнесмен Ринат Ахметов, но его участие не доказано. Как передает Миллер, организаторы переворота говорили, что им "надо быть готовыми выйти на контакт и начать сотрудничать с Ахметовым".

1 декабря инициаторы переворота надеялись устроить протесты на Банковой, которые должны были бы спровоцировать дальнейший беспорядок в столице и привести к власти людей, приближенных к олигарху.

По словам Миллера, Офис президента планирует передать аудиозаписи разговоров в спецслужбы США на этой неделе.

Источник Миллера добавил, что таким образом в Офисе президента стремятся достичь "перемирия" с бизнесменом.

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