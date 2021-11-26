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В Buzzfeed News рассказали, кто планировал государственный переворот в Украине

Пятница, 26 ноября 2021, 19:02
В Buzzfeed News рассказали, кто планировал государственный переворот в Украине
Фото: Офис президента

Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер рассказал о предполагаемых организаторах государственного переворота в Украине.

Источник: Миллер на своей twitter-странице, ссылаясь на источники из Офиса президента

Прямая речь: "Попытку государственного переворота, о которой упомянул сегодня президент Владимир Зеленский, готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму".

Детали: Согласно источникам Миллера, главным куратором является упомянутый работник ФСБ, которого зовут Василий Васильевич Лаптев. Имена трех украинцев: Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Миллер добавил, что организаторы хотели использовать общественное напряжение внутри Украины, в частности, борьбу между Зеленским и Ахметовым. 

В то же время он отмечает, что в записи разговора четырех подстрекателей упоминается бизнесмен Ринат Ахметов, но его участие не доказано. Как передает Миллер, организаторы переворота говорили, что им "надо быть готовыми выйти на контакт и начать сотрудничать с Ахметовым".

1 декабря инициаторы переворота надеялись устроить протесты на Банковой, которые должны были бы спровоцировать дальнейший беспорядок в столице и привести к власти людей, приближенных к олигарху.

По словам Миллера, Офис президента планирует передать аудиозаписи разговоров в спецслужбы США на этой неделе.

Источник Миллера добавил, что таким образом в Офисе президента стремятся достичь "перемирия" с бизнесменом.

Предыстория: 

  • На прессмарафоне Зеленский публично заявил, что россияне совместно с некоторыми гражданами Украины пытаются устроить государственный переворот в стране и свергнуть действующую власть незаконным способом. По его словам, организаторы, якобы, пытаются втянуть Ахметова, владельца крупнейшего бизнеса в Украине, в свои планы.
  • Вскоре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия таким не занимается".
  • Вечером Ахметов прокомментировал "Украинской правде", что информация, сказання президентом, является "сплошной ложью", а он выступает за демократическую и целостную Украину с Крымом и Донбассом.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийгосизменаАхметов
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