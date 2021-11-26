Ляшко розповів, коли дозволять робити третю дозу вакцини проти COVID-19

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що з нинішніми темпами вакцинації бустерну (третю) дозу не будуть запроваджувати найближчим часом.

Джерело: коментар Ляшка журналістам "Укрінформ" на пресконференції в Харкові

Пряма мова: "У нас розпочались всі щеплення в лютому 2021 року, повторні щеплення були у квітні, тому сьогодні в Україні ще зарано говорити про введення і додаткову доцільність введення бустерної дози. Як мінімум ми повинні досягнути 50% провакцинованого населення принаймні двома дозами антиковідної вакцини, після цього будемо переходити на бустерну дозу".

Деталі: Ляшко послався на рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров’я зачекати із масовим щепленням населення бустерною дозою.

Він додав, що Національна технічна група експертів з імунопрофілактики населення вже рекомендувала МОЗ дозволити масове щеплення бустерною дозою. Однак керівництво наразі хоче дати захист від вакцини якомога більшій кількості людей, а потім переходити до посилення імунітету в уже вакцинованих.

За даними МОЗ, наразі першу дозу вакцини отримали 42% дорослих мешканців України.

Що було раніше: Зранку 26 листопада в МОЗ повідомили, що повністю щепили 34% українців - 10,6 мільйонів осіб. Водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що 150 тисяч українців не прийшли вчасно по другу дозу вакцини.