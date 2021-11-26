Байден після слів Зеленського про "держпереворот" планує зателефонувати йому та Путіну 

Джо Байден на подвір'ї Білого дому 21 листопада 2021 року. Фото: Getty Images.

Президент США Джо Байден заявив, що планує провести телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: відповідь Байдена журналістам французького видання Le Figaro на пресбрифінгу в Білому домі, "Голос Америки"

Деталі: Байден сказав, що він "скоріше за все" проведе телефонні розмови із Зеленським та Путіним через нарощування російських військ біля українських кордонів.

Лідер США додав, що він "дуже занепокоєний" та висловив свою підтримку територіальній цілісності України.

Президента США запитали, чи не схвильвоний він ситуацією в Україні і словами президента Зеленського про підготовку до "держперевороту" в Україні.

Передісторія: