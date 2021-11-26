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Байден після слів Зеленського про "держпереворот" планує зателефонувати йому та Путіну 

П'ятниця, 26 листопада 2021, 23:19
Джо Байден на подвір'ї Білого дому 21 листопада 2021 року. Фото: Getty Images.

Президент США Джо Байден заявив, що планує провести телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: відповідь Байдена журналістам французького видання Le Figaro на пресбрифінгу в Білому домі, "Голос Америки"

Деталі: Байден сказав, що він "скоріше за все" проведе телефонні розмови із Зеленським та Путіним через нарощування російських військ біля українських кордонів.

Лідер США додав, що він "дуже занепокоєний" та висловив свою підтримку територіальній цілісності України.

Президента США запитали, чи не схвильвоний він ситуацією в Україні і словами президента Зеленського про підготовку до "держперевороту" в Україні.

Передісторія: 

  • Увечері 26 листопада радник США з питань безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком про скупчення російської армії на українських кордонах.
  • 26 листопада в Державному департаменті США заявили, що там будуть реагувати "всіма можливими засобами" в разі подальшого загострення ситуації Росією.
  • 25 листопада в Сенаті США запропонували збільшити військову допомогу Україні до 350 мільйонів доларів.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв наслідки для Росії, якщо вона вирішить вдатися до повномасштабного наступу в Україну.

Українська правда
Теми: БайденвійнаЗеленськийПутін


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