Байден после слов Зеленского о "госперевороте" планирует позвонить ему и Путину

Джо Байден во дворе Белого дома 21 ноября 2021 года. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что намерен провести телефонные беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: ответ Байдена журналистам французского издания Le Figaro на пресс-брифинге в Белом доме, "Голос Америки"

Детали: Байден сказал, что он "скорее всего" проведет телефонные разговоры с Зеленским и Путиным из-за наращивания российских войск у украинских границ.

Лидер США добавил, что он "очень обеспокоен" из-за обострения и выразил свою поддержку территориальной целостности Украины.

Президента США спросили, не взволнован ли он ситуацией в Украине и словами президента Зеленского о подготовке к "госперевороту" в Украине.

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