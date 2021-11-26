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Байден после слов Зеленского о "госперевороте" планирует позвонить ему и Путину

Пятница, 26 ноября 2021, 22:19
Байден после слов Зеленского о госперевороте планирует позвонить ему и Путину
Джо Байден во дворе Белого дома 21 ноября 2021 года. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что намерен провести телефонные беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: ответ Байдена журналистам французского издания Le Figaro на пресс-брифинге в Белом доме, "Голос Америки"

Детали: Байден сказал, что он "скорее всего" проведет телефонные разговоры с Зеленским и Путиным из-за наращивания российских войск у украинских границ.

Лидер США добавил, что он "очень обеспокоен" из-за обострения и выразил свою поддержку территориальной целостности Украины.

Президента США спросили, не взволнован ли он ситуацией в Украине и словами президента Зеленского о подготовке к "госперевороту" в Украине.

Предыстория: 

  • Вечером 26 ноября советник США по безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком о скоплении российской армии на украинских границах.
  • 26 ноября в Государственном департаменте США заявили, что там будут реагировать "всеми возможными средствами" в случае дальнейшего обострения ситуации Россией.
  • 25 ноября в Сенате США предложили увеличить военную помощь Украине до 350 миллионов долларов.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что агрессия России будут иметь последствия.

Украинская правда

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Темы: БайденвойнаЗеленскийПутин
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