Байден после слов Зеленского о "госперевороте" планирует позвонить ему и Путину
Пятница, 26 ноября 2021, 23:19
Президент США Джо Байден заявил, что намерен провести телефонные беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник: ответ Байдена журналистам французского издания Le Figaro на пресс-брифинге в Белом доме, "Голос Америки"
Детали: Байден сказал, что он "скорее всего" проведет телефонные разговоры с Зеленским и Путиным из-за наращивания российских войск у украинских границ.
Лидер США добавил, что он "очень обеспокоен" из-за обострения и выразил свою поддержку территориальной целостности Украины.
Президента США спросили, не взволнован ли он ситуацией в Украине и словами президента Зеленского о подготовке к "госперевороту" в Украине.
Предыстория:
- Вечером 26 ноября советник США по безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком о скоплении российской армии на украинских границах.
- 26 ноября в Государственном департаменте США заявили, что там будут реагировать "всеми возможными средствами" в случае дальнейшего обострения ситуации Россией.
- 25 ноября в Сенате США предложили увеличить военную помощь Украине до 350 миллионов долларов.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что агрессия России будут иметь последствия.
Украинская правда