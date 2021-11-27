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Російські найманці стріляли біля Мар’їнки та Новомихайлівки

Субота, 27 листопада 2021, 07:21
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

26 листопада на Донбасі було два порушення режиму припинення вогню, зокрема 1 раз - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як зазначається, в напрямку Мар’їнки противник стріляв з мінометів калібру 82 мм, а в бік Новомихайлівки - зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 26 листопада російські військові смертельно  поранили українського військового.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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