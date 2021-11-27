Російські найманці стріляли біля Мар’їнки та Новомихайлівки
Субота, 27 листопада 2021, 07:21
26 листопада на Донбасі було два порушення режиму припинення вогню, зокрема 1 раз - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Як зазначається, в напрямку Мар’їнки противник стріляв з мінометів калібру 82 мм, а в бік Новомихайлівки - зі стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 26 листопада російські військові смертельно поранили українського військового.
Українська правда