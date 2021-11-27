Российские наемники стреляли у Марьинки и Новомихайловки
Суббота, 27 ноября 2021, 06:21
26 ноября на Донбассе было два нарушения режима прекращения огня, в том числе 1 раз – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: штаб ООС
Детали: Как отмечается, в направлении Марьинки противник стрелял из минометов калибра 82 мм, а в сторону Новомихайловки – из стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним: Как уже сообщалось, 26 ноября российские военные смертельно ранили украинского военного.
Украинская правда