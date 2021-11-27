Российские наемники стреляли у Марьинки и Новомихайловки

26 ноября на Донбассе было два нарушения режима прекращения огня, в том числе 1 раз – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: Как отмечается, в направлении Марьинки противник стрелял из минометов калибра 82 мм, а в сторону Новомихайловки – из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним: Как уже сообщалось, 26 ноября российские военные смертельно ранили украинского военного.