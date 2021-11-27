Зеленський відповів на петицію про заборону в’їзду в Україну для росіян
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону або обмеження в’їзду на територію України для громадян Росії.
Джерело: сайт президента
Дослівно: "Запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень".
Деталі: Відзначається, що Зеленський надіслав петицію прем'єру Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову.
Президент просить проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну громадян Росії згідно з потреб забезпечення безпеки України та захисту націнтересів.
Що було раніше: 11 листопада електронна петиція із проханням заборонити або обмежити в’їзд на територію України громадян Росії на сайті президента набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
Передісторія:
- 22 вересня відомий телеведучий Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента з проханням заборонити будь-які виступи виконавців РФ на території України, окрім тих, що відкрито підтримали Україну (Віктора Шендеровича, Андрія Макаревича, Лії Ахеджакової). 11 жовтня вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
- Зеленський на це відповів, що в чинному законодавстві вже передбачено механізми для контролю та обмеження виступів виконавців-громадян РФ. Зокрема, СБУ може заборонити такі виступи, якщо в них беруть участь небезпечні для України росіяни. До того ж, українське законодавство забороняє проводити будь-які масові заходи, де шириться російська пропаганда або виправдовується окупація українських територій Росією.