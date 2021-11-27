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Зеленский ответил на петицию о запрете россиянам въезда в Украину

Суббота, 27 ноября 2021, 12:31
Зеленский ответил на петицию о запрете россиянам въезда в Украину
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете или ограничении въезда на территорию Украины для граждан России.

Источник: сайт президента

Дословно: "Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений".

Детали: Отмечается, что Зеленский направил петицию премьеру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

Президент просит проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан России согласно потребностям обеспечения безопасности Украины и защиты нацинтересов.

Что было раньше: 11 ноября электронная петиция с просьбой запретить или ограничить въезд на территорию Украины граждан России на сайте президента собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Предыстория: 

  • 22 сентября известный телеведущий Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента с просьбой запретить любые выступления исполнителей РФ на территории Украины, кроме тех, кто открыто поддержал Украину (Виктора Шендеровича, Андрея Макаревича, Лии Ахеджаковой), 11 октября она собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
  • Зеленский на это ответил, что в действующем законодательстве уже предусмотрены механизмы контроля и ограничения выступлений исполнителей-граждан РФ. В частности, СБУ может запретить такие выступления, если в них участвуют опасные для Украины россияне. К тому же украинское законодательство запрещает проводить какие-либо массовые мероприятия, где распространяется российская пропаганда или оправдывается оккупация украинских территорий Россией.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийпетицияРосcияграница
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