Зеленский ответил на петицию о запрете россиянам въезда в Украину

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете или ограничении въезда на территорию Украины для граждан России.

Источник: сайт президента

Дословно: "Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений".

Детали: Отмечается, что Зеленский направил петицию премьеру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

Президент просит проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан России согласно потребностям обеспечения безопасности Украины и защиты нацинтересов.

Что было раньше: 11 ноября электронная петиция с просьбой запретить или ограничить въезд на территорию Украины граждан России на сайте президента собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Предыстория: