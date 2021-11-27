Стало известно имя погибшего в пятницу военного
Суббота, 27 ноября 2021, 18:41
В пятницу от пули снайпера в районе ООС погиб житель Харьковской области Алхасли Али Наиб.
Источник: и.о. главы Харьковской ОГА Александр Скакун в Facebook
Дословно: "26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб".
Детали: Скакун добавил, что парня пытались спасти медики, но не смогли.
Солдату было 29 лет.
Что предшествовало: 26 ноября российско-оккупационные войска смертельно ранили украинского военного.
Украинская правда