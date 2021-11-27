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Стало известно имя погибшего в пятницу военного

Суббота, 27 ноября 2021, 18:41
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С FACEBOOK ООС

В пятницу от пули снайпера в районе ООС погиб житель Харьковской области Алхасли Али Наиб.

Источник: и.о. главы Харьковской ОГА Александр Скакун в Facebook

Дословно: "26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб".

Детали: Скакун добавил, что парня пытались спасти медики, но не смогли.

Солдату было 29 лет.

Что предшествовало: 26 ноября российско-оккупационные войска смертельно ранили украинского военного.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеХарьковская область
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