Янукович вирішив оскаржити своє усунення з посади президента
Експрезидент Віктор Янукович, який втік до Росії, оскаржує в київському суді ухвалу Верховної Ради про своє усунення з посади глави держави.
Джерело: прессекретар Януковича Юрій Кірасір у Facebook
Дослівно: "Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України.
Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом Постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави".
Деталі: Кірасір назвав антиконституційною постанову ВР від 22 лютого 2014 року про самоусунення Януковича та призначення позачергових виборів президента.
"У Верховній Раді розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться, розглядали два варіанти: фізично усунути Віктора Януковича або, розтоптавши закон, захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом", - заявив речник Януковича.
Що передувало: 22 листопада Україна в офіційному акаунті у Twitter нагадала президенту-втікачу Віктору Януковичу, що 13 років вʼязниці "самі себе не відсидять".
Передісторія:
- 20 лютого 2014 року на Майдані внаслідок сутичок із силовиками загинули десятки протестувальників. 21 лютого люди висунули вимогу відставки Януковича до наступного ранку. Того ж вечора Янукович залишив Межигір'я й поїхав до Харкова, потім до Криму, а згодом утік до Росії.
- 22 лютого МВС заявило про перехід на бік народу. Того ж дня Верховна Рада підтримала постанову про самоусунення Януковича з посади президента України.
- Після втечі Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.
- Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення.
- 5 листопада 2021 року слідчий ДБР повідомив про підозру Януковичу, як очільнику організованої злочинної групи.