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Янукович вирішив оскаржити своє усунення з посади президента

Субота, 27 листопада 2021, 18:16
Янукович вирішив оскаржити своє усунення з посади президента
Янукович і президент РФ Володимир Путін, Getty Images

Експрезидент Віктор Янукович, який втік до Росії, оскаржує в київському суді ухвалу Верховної Ради про своє усунення з посади глави держави.

Джерело: прессекретар Януковича Юрій Кірасір у Facebook

Дослівно: "Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Верховної Ради України.

Четвертий президент має намір оскаржити законність ухвалення парламентом Постанови про його нібито самоусунення з посади глави держави".

Деталі: Кірасір назвав антиконституційною постанову ВР від 22 лютого 2014 року про самоусунення Януковича та призначення позачергових виборів президента.

"У Верховній Раді розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться, розглядали два варіанти: фізично усунути Віктора Януковича або, розтоптавши закон, захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом", - заявив речник Януковича.

Що передувало: 22 листопада Україна в офіційному акаунті у Twitter нагадала президенту-втікачу Віктору Януковичу, що 13 років вʼязниці "самі себе не відсидять".

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Януковичсуд
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