Янукович решил обжаловать свое устранение с должности президента
Экс-президент Виктор Янукович, сбежавший в Россию, оспаривает в киевском суде постановление Верховной Рады о его устранении с должности главы государства.
Источник: пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир в Facebook
Дословно: "Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины.
Четвертый президент намерен оспорить законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства".
Детали: Кирасир назвал антиконституционным постановление ВР от 22 февраля 2014 года о самоустранении Януковича и назначении внеочередных выборов президента.
"В Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или, растоптав закон, захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем", - заявил пресс-секретарь Януковича.
Что предшествовало: 22 ноября Украина в официальном аккаунте в Twitter напомнила беглому президенту Виктору Януковичу, что 13 лет тюрьмы "сами себя не отсидят".
Предыстория:
- 20 февраля 2014 года на Майдане в результате столкновений с силовиками погибли десятки протестующих. 21 февраля люди выдвинули требование отставки Януковича до следующего утра. В тот же вечер Янукович покинул Межигорье и уехал в Харьков, потом в Крым, а затем бежал в Россию.
- 22 февраля МВД заявило о переходе на сторону народа. В тот же день Верховная Рада поддержала постановление о самоустранении Януковича от должности президента Украины.
- После побега Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированной под вознаграждение за авторские книги.
- Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.
- 5 ноября 2021 года следователь ГБР сообщил о подозрении Януковичу, как руководителю организованной преступной группы.