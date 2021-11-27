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Янукович решил обжаловать свое устранение с должности президента

Суббота, 27 ноября 2021, 18:16
Янукович решил обжаловать свое устранение с должности президента
Янукович и президент РФ Владимир Путин, Getty Images

Экс-президент Виктор Янукович, сбежавший в Россию, оспаривает в киевском суде постановление Верховной Рады о его устранении с должности главы государства.

Источник: пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир в Facebook

Дословно: "Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины.

Четвертый президент намерен оспорить законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства".

Детали: Кирасир назвал антиконституционным постановление ВР от 22 февраля 2014 года о самоустранении Януковича и назначении внеочередных выборов президента.

"В Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или, растоптав закон, захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем", - заявил пресс-секретарь Януковича.

Что предшествовало: 22 ноября Украина в официальном аккаунте в Twitter напомнила беглому президенту Виктору Януковичу, что 13 лет тюрьмы "сами себя не отсидят".

Предыстория:

  • 20 февраля 2014 года на Майдане в результате столкновений с силовиками погибли десятки протестующих. 21 февраля люди выдвинули требование отставки Януковича до следующего утра. В тот же вечер Янукович покинул Межигорье и уехал в Харьков, потом в Крым, а затем бежал в Россию.
  • 22 февраля МВД заявило о переходе на сторону народа. В тот же день Верховная Рада поддержала постановление о самоустранении Януковича от должности президента Украины.
  • После побега Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы"преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированной под вознаграждение за авторские книги.
  • Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.
  • 5 ноября 2021 года следователь ГБР сообщил о подозрении Януковичу, как руководителю организованной преступной группы.

Украинская правда

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Темы: Януковичсуд
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