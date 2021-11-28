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Зросла кількість жертв вибуху в будинку на Миколаївщині

Неділя, 28 листопада 2021, 15:52
Зросла кількість жертв вибуху в будинку на Миколаївщині
фото ДСНС

У неділю вдень з-під завалів на місці вибуху в м. Нова Одеса на Миколаївщині дістали тіло третьої загиблої особи.

Джерело: ДСНС

Деталі: Повідомляється, що тіло було вилучено з-під завалу о 16:10.

Таким чином, внаслідок вибуху троє осіб загинуло і троє постраждали (в однієї особи перелом передпліччя – госпіталізований до лікарні, 2 особи – в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились).

Оновлено: Пізніше в ДСНС повідомили, що станом на 18:00 пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху житлового будинку у м.Нова Одеса завершено.

Всього до рятувальних робіт було залучено 232 особи та 53 одиниць техніки.

Передісторія:

  • У суботу о 09:20 у м. Нова Одеса на Миколаївщині в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі), внаслідок чого зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах.
  • У ході демонтажу зруйнованих елементів будинку було виявлено тіло жінки, яке потім було деблоковано рятувальниками.
  • Крім того, у Миколаївській ОДА повідомляли про смерь літнього чоловіка, якого евакуювали із сусіднього під'їзду. За попередньою інформацією, він помер від зупинки серця на фоні серцево-судинної недостатності.
  • У суботу ввечері рятувальники дістали з-під завалів тіло другої загиблої особи. 

Українська правда
Теми: вибухМиколаївська область
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