Зросла кількість жертв вибуху в будинку на Миколаївщині
Неділя, 28 листопада 2021, 16:52
У неділю вдень з-під завалів на місці вибуху в м. Нова Одеса на Миколаївщині дістали тіло третьої загиблої особи.
Джерело: ДСНС
Деталі: Повідомляється, що тіло було вилучено з-під завалу о 16:10.
Таким чином, внаслідок вибуху троє осіб загинуло і троє постраждали (в однієї особи перелом передпліччя – госпіталізований до лікарні, 2 особи – в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились).
Оновлено: Пізніше в ДСНС повідомили, що станом на 18:00 пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху житлового будинку у м.Нова Одеса завершено.
Всього до рятувальних робіт було залучено 232 особи та 53 одиниць техніки.
Передісторія:
- У суботу о 09:20 у м. Нова Одеса на Миколаївщині в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі), внаслідок чого зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах.
- У ході демонтажу зруйнованих елементів будинку було виявлено тіло жінки, яке потім було деблоковано рятувальниками.
- Крім того, у Миколаївській ОДА повідомляли про смерь літнього чоловіка, якого евакуювали із сусіднього під'їзду. За попередньою інформацією, він помер від зупинки серця на фоні серцево-судинної недостатності.
- У суботу ввечері рятувальники дістали з-під завалів тіло другої загиблої особи.
Українська правда