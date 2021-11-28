Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зросла кількість жертв вибуху в будинку на Миколаївщині

Неділя, 28 листопада 2021, 16:52
фото ДСНС

У неділю вдень з-під завалів на місці вибуху в м. Нова Одеса на Миколаївщині дістали тіло третьої загиблої особи.

Джерело: ДСНС

Деталі: Повідомляється, що тіло було вилучено з-під завалу о 16:10.

Таким чином, внаслідок вибуху троє осіб загинуло і троє постраждали (в однієї особи перелом передпліччя – госпіталізований до лікарні, 2 особи – в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились).

Оновлено: Пізніше в ДСНС повідомили, що станом на 18:00 пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху житлового будинку у м.Нова Одеса завершено.

Всього до рятувальних робіт було залучено 232 особи та 53 одиниць техніки.

Передісторія:

  • У суботу о 09:20 у м. Нова Одеса на Миколаївщині в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі), внаслідок чого зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах.
  • У ході демонтажу зруйнованих елементів будинку було виявлено тіло жінки, яке потім було деблоковано рятувальниками.
  • Крім того, у Миколаївській ОДА повідомляли про смерь літнього чоловіка, якого евакуювали із сусіднього під'їзду. За попередньою інформацією, він помер від зупинки серця на фоні серцево-судинної недостатності.
  • У суботу ввечері рятувальники дістали з-під завалів тіло другої загиблої особи. 

Українська правда
Теми: вибухМиколаївська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія відкинула пропозицію Ердогана бути посередником між Зеленським та Путіним

фотоЗеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектора"

Путін хоче від НАТО гарантій, що Україна не вступить до Альянсу

Шустер відреагував на сюжет УП про його день народження спогадами про КДБ і віршем

Арахамія про наміри Ахметова: "Блок РАЯ" ми анонсували ще до Вільнюса  

Єрмак: Лукашенко думав про видачу "вагнерівців", але Україна не підготувала документи

Усі новини...
вибух
Вибух на Миколаївщині: з-під завалу дістали друге тіло
Вибух у будинку на Миколаївщині: є загиблі та постраждалі
На Миколаївщині у житловому будинку вибухнув газ: зруйновано 2 поверхи
Останні новини
16:10
Єврокомісія пропонує полегшити для Польщі, Литви та Латвії процедури щодо "мігрантів Лукашенка"
16:09
Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року
16:03
У наземному транспорті Києва можна буде розраховуватися банківською карткою
15:59
"Насміхалися над смертю російських десантників": у Білорусі затримали 11 людей
15:50
Сніг і ожеледиця: друга ніч зими у Києві буде з морозцем
15:47
З 1 грудня зросли пенсії: кому і на скільки
15:38
фотоЛідера "антивакцинаторів" звільнили з СІЗО
15:32
Заступник Густєлєв, якого Кличко "звільнив" ще місяць тому через міст, пішов з посади
15:14
Президентка Єврокомісії: Час почати дискусію про обов'язкову вакцинацію
15:10
По 10 тисяч доларів до 18 років: у Раді розповіли деталі ідеї про економічний паспорт
Усі новини...