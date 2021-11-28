Возросло количество жертв взрыва в доме Николаевской области

В воскресенье днем ​​из-под завалов на месте взрыва в г. Новая Одесса Николаевской области достали тело третьего погибшего.

Источник: ГСЧС

Детали: Сообщается, что тело было извлечено из-под завала в 16:10.

Таким образом, в результате взрыва три человека погибли и трое пострадали (у одного человека перелом предплечья – госпитализирован в больницу, 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались).

Обновлено: Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 18:00 поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в г.Новая Одесса завершены.

Всего к спасательным работам были привлечены 232 человека и 53 единицы техники.

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