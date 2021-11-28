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Возросло количество жертв взрыва в доме Николаевской области

Воскресенье, 28 ноября 2021, 15:52
Возросло количество жертв взрыва в доме Николаевской области
фото ГСЧС

В воскресенье днем ​​из-под завалов на месте взрыва в г. Новая Одесса Николаевской области достали тело третьего погибшего.

Источник: ГСЧС

Детали: Сообщается, что тело было извлечено из-под завала в 16:10.

Таким образом, в результате взрыва три человека погибли и трое пострадали (у одного человека перелом предплечья – госпитализирован в больницу, 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались).

Обновлено: Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 18:00 поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в г.Новая Одесса завершены.

Всего к спасательным работам были привлечены 232 человека и 53 единицы техники.

Предыстория:

  • В субботу в 09:20 в г. Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.
  • В ходе демонтажа разрушенных элементов дома было обнаружено тело женщины, которое затем было деблокировано спасателями.
  • Кроме того, в Николаевской ОГА сообщали о смерти пожилого мужчины, эвакуированного из соседнего подъезда. По предварительной информации, он скончался от остановки сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.
  • В субботу вечером из-под завала извлекли тело второго погибшего.

Украинская правда

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Темы: взрывНиколаевская область
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