Возросло количество жертв взрыва в доме Николаевской области
Воскресенье, 28 ноября 2021, 16:52
В воскресенье днем из-под завалов на месте взрыва в г. Новая Одесса Николаевской области достали тело третьего погибшего.
Источник: ГСЧС
Детали: Сообщается, что тело было извлечено из-под завала в 16:10.
Таким образом, в результате взрыва три человека погибли и трое пострадали (у одного человека перелом предплечья – госпитализирован в больницу, 2 человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались).
Обновлено: Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 18:00 поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в г.Новая Одесса завершены.
Всего к спасательным работам были привлечены 232 человека и 53 единицы техники.
Предыстория:
- В субботу в 09:20 в г. Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.
- В ходе демонтажа разрушенных элементов дома было обнаружено тело женщины, которое затем было деблокировано спасателями.
- Кроме того, в Николаевской ОГА сообщали о смерти пожилого мужчины, эвакуированного из соседнего подъезда. По предварительной информации, он скончался от остановки сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.
- В субботу вечером из-под завала извлекли тело второго погибшего.
Украинская правда