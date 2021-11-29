Арестович попросить держохорону для Бутусова, підозрюючи план ліквідації
Речник ТКГ щодо Донбасу та позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що головного редактора Цензор.нет Юрія Бутусова можуть убити, тому проситиме надати журналісту державну охорону.
Джерело: пост Арестовича у Facebook
Деталі: На думку Арестовича, Бутусов "не цілком адекватний", тому що "ніхто в здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з президентом країни" на пресконференції.
Радник Андрія Єрмака впевнений, що Бутусов уже не журналіст, а "чорний пропагандист", якого "дуже якісно накачують психологічно", що показала і "історія з пострілом", за фактом якого завели кримінальну справу.
Пряма мова: "Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго – рахунок пішов на дні, максимум – тижні.
Його ліквідують – ті, хто його й накачує. І це за планом стане сигналом до початку масових заворушень – зі щирим обуренням громадян.
І все це на тлі концентрації російських військ на кордоні. Ясний сценарій? Ідеальне поле гри для Росії. Внутрішні протести – політична криза – атакуй на здоров'я.
Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, балбеса, давно час рятувати".
Деталі: Арестович зазначив, що він спеціально "озвучив це як можливий сценарій", щоб "режисерам цього дійства" було важче його реалізовувати.
При цьому він заявив, що Бутусов формально "більше не може вважатися журналістом з погляду професійної етики" – і комісія з журналістської етики мала б дати оцінку його діям.
Арестович упевнений: "Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою – він прийняв бік і більше не може бути журналістом і висвітлювати події у конфлікті".
Передісторія:
- 26 листопада під час зустрічі президента Володимира Зеленського із журналістами Юрій Бутусов говорив із президентом із викликом, між ними сталася сварка. Зеленський назвав Бутусова людиною, котра працювала на Ігоря Коломойського й образилася, що не отримала посади у Міноборони, а також звинуватив його у смертях бійців через публікацію про застосування дрона на Донбасі Бутусов відповів, що Зеленський перекладає відповідальність на інших.
- Згодом Бутусов заявив, що мав би "дати по морді" Зеленському, але його зупинила повага до статусу президента.
- 28 листопада Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження за фактом публікації Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці, опубліковане 27 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів.