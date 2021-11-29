Арестович попросить держохорону для Бутусова, підозрюючи план ліквідації

Речник ТКГ щодо Донбасу та позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що головного редактора Цензор.нет Юрія Бутусова можуть убити, тому проситиме надати журналісту державну охорону.

Джерело: пост Арестовича у Facebook

Деталі: На думку Арестовича, Бутусов "не цілком адекватний", тому що "ніхто в здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з президентом країни" на пресконференції.

Радник Андрія Єрмака впевнений, що Бутусов уже не журналіст, а "чорний пропагандист", якого "дуже якісно накачують психологічно", що показала і "історія з пострілом", за фактом якого завели кримінальну справу.

Пряма мова: "Бутусова заводять як сакральну жертву, вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго – рахунок пішов на дні, максимум – тижні.

Його ліквідують – ті, хто його й накачує. І це за планом стане сигналом до початку масових заворушень – зі щирим обуренням громадян.

І все це на тлі концентрації російських військ на кордоні. Ясний сценарій? Ідеальне поле гри для Росії. Внутрішні протести – політична криза – атакуй на здоров'я.

Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, балбеса, давно час рятувати".

Деталі: Арестович зазначив, що він спеціально "озвучив це як можливий сценарій", щоб "режисерам цього дійства" було важче його реалізовувати.

При цьому він заявив, що Бутусов формально "більше не може вважатися журналістом з погляду професійної етики" – і комісія з журналістської етики мала б дати оцінку його діям.

Арестович упевнений: "Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою – він прийняв бік і більше не може бути журналістом і висвітлювати події у конфлікті".

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