Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Арестович попросит госохрану для Бутусова, подозревая план ликвидации

Понедельник, 29 ноября 2021, 10:08
Юрий Бутусов, фото из Facebook Алексея Арестовича

Пресс-секретарь ТКГ по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова могут убить, поэтому будет просить предоставить журналисту государственную охрану.

Источник: пост Арестовича в Facebook

Детали: По мнению Арестовича, Бутусов "не вполне адекватен", так как "никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны" на пресс-конференции

Советник Андрея Ермака уверен, что Бутусов уже не журналист, а "чёрный пропагандист", которого "очень качественно накачивают психологически", что показала и "история с выстрелом", по факту которого завели уголовное дело.

Прямая речь: "Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остаётся уже очень недолго – счёт пошёл на дни, максимум – недели.

Его ликвидируют – те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков – с искренним возмущением граждан. 

И все это – на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий? Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье. 

Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать". 

Детали: Арестович отметил, что он специально "озвучил это как возможный сценарий", чтобы "режиссёрам этого действа" было сложнее его реализовывать.

При этом он заявил, что Бутусов формально "больше не может считаться журналистом с точки зрения профессиональной этики" – и комиссия по журналистской этике должна была бы дать оценку его действиям. 

Арестович уверен: "Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой – он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте".

Предыстория:

  • 26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами Юрий Бутусов говорил с президентом с вызовом, между ними произошла ссора. Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на Игоря Коломойского и обиделся, что не получил должности в Минобороны, а также обвинил его в смертях бойцов из-за публикации о применении дрона на Донбассе Бутусов ответил, что Зеленский переносит ответственность на других.
  • Позже Бутусов заявил, что надо было "дать по морде" Зеленскому, но его остановило уважение к статусу президента.
  • 28 ноября Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту публикации Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы, опубликованное 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов.

Украинская правда
Темы: СМИУГО
powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid унес жизни 87 тысяч украинцев, за последние сутки умерли 525 человек

Главные новости среды и ночи: послание Зеленского, акция в Киеве

Глава ВОЗ назвал "рецепт" появления и распространения новых штаммов коронавируса

Россия маскировала военными учениями агрессию против соседей – Столтенберг

Зеленский назначил 28 судей на вакантные должности, в том числе двух судей Майдана

Первый случай штамма "Омикрон" в США обнаружили у полностью вакцинированного человека

Все новости...
СМИ
Аваков вступился за Бутусова: Идиотизм и избирательное правосудие
ГБР возбудило дело из-за публикации Бутусовым видео
УГО заявляет, что никого не увольняло за дрон журналистов, угрожает судом
Последние новости
09:24
Послы G7: новый руководитель САП должен быть избран без дальнейших промедлений
09:24
"Поправка Косюка": птицеводству придется платить налог на прибыль
09:00
Польша отвергла предложения ЕС по поводу мигрантов
08:50
Почти 211 тысяч украинцев привились против Covid в первый день зимы
08:37
Главы МИД Украины и Венгрии рассказали о своих переговорах на встрече в НАТО
08:26
Covid унес жизни 87 тысяч украинцев, за последние сутки умерли 525 человек
08:00
Главные новости среды и ночи: послание Зеленского, акция в Киеве
07:16
На Донбассе погиб украинский воин
06:30
В США за сутки – более 120 тысяч новых случаев Covid и более 1 600 смертей
05:45
Новые случаи Covid в Южной Африке удвоились за день на фоне распространения "омикрона"
Все новости...