Арестович попросит госохрану для Бутусова, подозревая план ликвидации

Пресс-секретарь ТКГ по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова могут убить, поэтому будет просить предоставить журналисту государственную охрану.

Источник: пост Арестовича в Facebook

Детали: По мнению Арестовича, Бутусов "не вполне адекватен", так как "никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны" на пресс-конференции.

Советник Андрея Ермака уверен, что Бутусов уже не журналист, а "чёрный пропагандист", которого "очень качественно накачивают психологически", что показала и "история с выстрелом", по факту которого завели уголовное дело.

Прямая речь: "Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остаётся уже очень недолго – счёт пошёл на дни, максимум – недели.

Его ликвидируют – те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков – с искренним возмущением граждан.

И все это – на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий? Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье.

Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать".

Детали: Арестович отметил, что он специально "озвучил это как возможный сценарий", чтобы "режиссёрам этого действа" было сложнее его реализовывать.

При этом он заявил, что Бутусов формально "больше не может считаться журналистом с точки зрения профессиональной этики" – и комиссия по журналистской этике должна была бы дать оценку его действиям.

Арестович уверен: "Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой – он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте".

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