Арестович попросит госохрану для Бутусова, подозревая план ликвидации
Пресс-секретарь ТКГ по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова могут убить, поэтому будет просить предоставить журналисту государственную охрану.
Источник: пост Арестовича в Facebook
Детали: По мнению Арестовича, Бутусов "не вполне адекватен", так как "никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны" на пресс-конференции.
Советник Андрея Ермака уверен, что Бутусов уже не журналист, а "чёрный пропагандист", которого "очень качественно накачивают психологически", что показала и "история с выстрелом", по факту которого завели уголовное дело.
Прямая речь: "Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остаётся уже очень недолго – счёт пошёл на дни, максимум – недели.
Его ликвидируют – те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков – с искренним возмущением граждан.
И все это – на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий? Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье.
Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать".
Детали: Арестович отметил, что он специально "озвучил это как возможный сценарий", чтобы "режиссёрам этого действа" было сложнее его реализовывать.
При этом он заявил, что Бутусов формально "больше не может считаться журналистом с точки зрения профессиональной этики" – и комиссия по журналистской этике должна была бы дать оценку его действиям.
Арестович уверен: "Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой – он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте".
Предыстория:
- 26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами Юрий Бутусов говорил с президентом с вызовом, между ними произошла ссора. Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на Игоря Коломойского и обиделся, что не получил должности в Минобороны, а также обвинил его в смертях бойцов из-за публикации о применении дрона на Донбассе Бутусов ответил, что Зеленский переносит ответственность на других.
- Позже Бутусов заявил, что надо было "дать по морде" Зеленскому, но его остановило уважение к статусу президента.
- 28 ноября Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту публикации Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы, опубликованное 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов.