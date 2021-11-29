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Арестович попросит госохрану для Бутусова, подозревая план ликвидации

Понедельник, 29 ноября 2021, 09:08
Арестович попросит госохрану для Бутусова, подозревая план ликвидации
Юрий Бутусов, фото из Facebook Алексея Арестовича

Пресс-секретарь ТКГ по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова могут убить, поэтому будет просить предоставить журналисту государственную охрану.

Источник: пост Арестовича в Facebook

Детали: По мнению Арестовича, Бутусов "не вполне адекватен", так как "никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны" на пресс-конференции

Советник Андрея Ермака уверен, что Бутусов уже не журналист, а "чёрный пропагандист", которого "очень качественно накачивают психологически", что показала и "история с выстрелом", по факту которого завели уголовное дело.

Прямая речь: "Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остаётся уже очень недолго – счёт пошёл на дни, максимум – недели.

Его ликвидируют – те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков – с искренним возмущением граждан. 

И все это – на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий? Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье. 

Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать". 

Детали: Арестович отметил, что он специально "озвучил это как возможный сценарий", чтобы "режиссёрам этого действа" было сложнее его реализовывать.

При этом он заявил, что Бутусов формально "больше не может считаться журналистом с точки зрения профессиональной этики" – и комиссия по журналистской этике должна была бы дать оценку его действиям. 

Арестович уверен: "Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой – он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте".

Предыстория:

  • 26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами Юрий Бутусов говорил с президентом с вызовом, между ними произошла ссора. Зеленский назвал Бутусова человеком, который работал на Игоря Коломойского и обиделся, что не получил должности в Минобороны, а также обвинил его в смертях бойцов из-за публикации о применении дрона на Донбассе Бутусов ответил, что Зеленский переносит ответственность на других.
  • Позже Бутусов заявил, что надо было "дать по морде" Зеленскому, но его остановило уважение к статусу президента.
  • 28 ноября Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту публикации Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы, опубликованное 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов.

Украинская правда

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Темы: СМИУГО
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