Рада заслухає міністра оборони на годині уряду

Верховна Рада заслухає міністра оборони Олексія Резнікова на годині запитань до уряду у п'ятницю 3 грудня.

Джерело: погоджувальна рада парламенту 29 листопада

Деталі: Пропозицію запросити на годину запитань до уряду Олексія Резнікова з доповіддю на тему "Обороноздатність України 2021 року: безпекові підсумки року і перспективи" підтримали одностайно всі керівники фракцій та груп.

Ірина Геращенко від "Європейської солідарності" запропонувала голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку попросити президента Володимира Зеленського провести закриту зустріч із головами усіх фракцій, щоб обговорити ситуацію з безпекою, ситуацією на кордоні з Білоруссю, а також заяву голови держави про можливий переворот.

Цю ініціативу учасники погоджувальної ради не підтримали.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді зі щорічним зверненням у середу 1 грудня.