Рада заслушает министра обороны на часе правительства
Верховная Рада заслушает министра обороны Алексея Резникова на часе вопросов к правительству в пятницу 3 декабря.
Источник: согласительный совет парламента 29 ноября
Детали: Предложение пригласить на час вопросов к правительству Алексея Резникова с докладом на тему "Обороноспособность Украины в 2021 году: итоги года в сфере безопасности и перспективы" поддержали единогласно все руководители фракций и групп.
Ирина Геращенко от "Европейской солидарности" предложила главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку попросить президента Владимира Зеленского провести закрытую встречу с главами всех фракций, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью, ситуацию на границе с Беларусью, а также заявление главы государства о возможном перевороте.
Эту инициативу участники согласительного совета не поддержали.
Напомним: Президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным обращением в среду 1 декабря.