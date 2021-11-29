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Рада заслушает министра обороны на часе правительства

Понедельник, 29 ноября 2021, 12:15
Алексей Резников, фото Минобороны

Верховная Рада заслушает министра обороны Алексея Резникова на часе вопросов к правительству в пятницу 3 декабря.

Источник: согласительный совет парламента 29 ноября

Детали: Предложение пригласить на час вопросов к правительству Алексея Резникова с докладом на тему "Обороноспособность Украины в 2021 году: итоги года в сфере безопасности и перспективы" поддержали единогласно все руководители фракций и групп.

Ирина Геращенко от "Европейской солидарности" предложила главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку попросить президента Владимира Зеленского провести закрытую встречу с главами всех фракций, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью, ситуацию на границе с Беларусью, а также заявление главы государства о возможном перевороте.

Эту инициативу участники согласительного совета не поддержали.

Напомним: Президент Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным обращением в среду 1 декабря.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадаРезников
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