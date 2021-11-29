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Виступ Зеленського у Раді: Корнієнко закликав нардепів поводитися культурно

Понеділок, 29 листопада 2021, 14:34
Зеленський у раді, фото оп

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко закликав депутатів дотримуватися "правової та поведінкової культури" під час щорічного виступу в парламенті президента Володимира Зеленського.

Джерело: Корнієнко на погоджувальній раді

Пряма мова Корнієнка: "До наших функцій належить заслуховування щорічне послання президента України. Хотілося б нагадати, що є певна стаття в регламенті, яка за це відповідає, цей процес чітко регламентований, він не включає обговорень та виступів, запитань.

Ми сподіваємося, що всі колеги по парламенту будуть дотримуватися в даному випадку регламенту, а також високого рівня правової культури.

І навіть поведінкової культури, тому що ми вже не одноразово спостерігали порушення регламенту під час виступів не лише президента, а й інших запрошених гостей".

Нагадаємо: 1 грудня Верховна Рада заслухає щорічне звернення президента про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Передісторія:

  • 4 листопада народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показавсередній палець Зеленському.
  • Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту позбавити нардепа Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях.

Теми: ЗеленськийВерховна РадаГео Лерос


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