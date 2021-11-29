Выступление Зеленского в Раде: Корниенко призвал нардепов вести себя культурно
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко призвал депутатов соблюдать "правовую и поведенческую культуру" во время ежегодного выступления в парламенте президента Владимира Зеленского.
Источник: Корниенко на согласительном совете
Прямая речь Корниенко: "К нашим функциям относится заслушивание ежегодного послания президента Украины. Хотелось бы напомнить, что есть определенная статья в регламенте, отвечающая за это, этот процесс четко регламентирован, он не включает обсуждений и выступлений, вопросов.
Мы надеемся, что все коллеги по парламенту будут соблюдать в данном случае регламент, а также высокий уровень правовой культуры.
И даже поведенческой культуры, потому что мы уже не раз наблюдали нарушение регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей".
Напомним: 1 декабря Верховная Рада заслушает ежегодное обращение президента о внутреннем и внешнем положении Украины.
Предыстория:
- 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец Зеленскому.
- Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.