Выступление Зеленского в Раде: Корниенко призвал нардепов вести себя культурно

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко призвал депутатов соблюдать "правовую и поведенческую культуру" во время ежегодного выступления в парламенте президента Владимира Зеленского.

Источник: Корниенко на согласительном совете

Прямая речь Корниенко: "К нашим функциям относится заслушивание ежегодного послания президента Украины. Хотелось бы напомнить, что есть определенная статья в регламенте, отвечающая за это, этот процесс четко регламентирован, он не включает обсуждений и выступлений, вопросов.

Мы надеемся, что все коллеги по парламенту будут соблюдать в данном случае регламент, а также высокий уровень правовой культуры.

И даже поведенческой культуры, потому что мы уже не раз наблюдали нарушение регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей".

Напомним: 1 декабря Верховная Рада заслушает ежегодное обращение президента о внутреннем и внешнем положении Украины.

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