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Выступление Зеленского в Раде: Корниенко призвал нардепов вести себя культурно

Понедельник, 29 ноября 2021, 13:34
Выступление Зеленского в Раде: Корниенко призвал нардепов вести себя культурно
зеленский в раде, фото оп

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко призвал депутатов соблюдать "правовую и поведенческую культуру" во время ежегодного выступления в парламенте президента Владимира Зеленского.

Источник: Корниенко на согласительном совете

Прямая речь Корниенко: "К нашим функциям относится заслушивание ежегодного послания президента Украины. Хотелось бы напомнить, что есть определенная статья в регламенте, отвечающая за это, этот процесс четко регламентирован, он не включает обсуждений и выступлений, вопросов.

Мы надеемся, что все коллеги по парламенту будут соблюдать в данном случае регламент, а также высокий уровень правовой культуры.

И даже поведенческой культуры, потому что мы уже не раз наблюдали нарушение регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей".

Напомним: 1 декабря Верховная Рада заслушает ежегодное обращение президента о внутреннем и внешнем положении Украины.

Предыстория:

  • 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец Зеленскому.
  • Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.

Роман Петренко, УП

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Темы: ЗеленскийВерховная РадаГео Лерос
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