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Российские боевики ранили украинского военного на Востоке

Понедельник, 29 ноября 2021, 16:17
Российские боевики ранили украинского военного на Востоке
Иллюстративное фото пресс-центра ООС

Российские незаконные формирования с начала суток 29 ноября шесть раз нарушили режим прекращения огня на Востоке, в том числе ранив украинского военнослужащего.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС, facebook военно-гражданской администрации города Счастье

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".

Детали: Оккупационные войска применили автоматические станковые гранатометы в направлении Светлодарска и Старогнатовки.

Возле Новоалександровки и Новолуганского обстрела велись из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Из минометов 122 и 120 мм, соответственно, российские боевики обстреляли населенные пункты Станицу Луганскую и Старый Айдар.

Военно-гражданская администрация города Счастье не исключает повторных обстрелов и просит жителей не передвигаться по улицам своих населенных пунктов.

Что было раньше: Воскресенье 28 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил прошло без нарушений режима прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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