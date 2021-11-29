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Арахамия говорит, что Ткаченко передумал с отставкой: сам министр отрицает

Понедельник, 29 ноября 2021, 20:47
Давид Арахамия. Фото из сайта партии "Слуга народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко рассматривать не будут. Однако сам министр заявил, что "обсуждения продолжаются".

Источник: трансляция пресс-брифинга Арахамии, комментарий Ткаченка "Украинской правде"

Прямая речь: "Я не видел этого заявления (об отставке Ткаченко – ред.). Я считаю, что это был эмоциональный шаг.

Благодаря господину Ткаченко, благодаря премьеру они поговорили, нашли точки взаимопонимания и вся эта история осталась только в медиапространстве".

Детали: В комментарии "Украинской правде" сам министр добавил, что в правительстве и Верховной Раде не поддерживают его решение. Но он готов согласиться остаться в должности, если в правительстве примут во внимание его концепцию реформ.

Прямая речь Ткаченко: "Мое решение по отставке остается актуальным. Я так же ожидал регистрации моего заявления Верховной Радой.

Буду откровенным, фракция совершенно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгосрочные обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно – разговоры со спикером, премьером, Президентом. Они попросили остаться. В то же время я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается."

Предыстория: 

  • 11 ноября Ткаченко опубликовал свое заявление об отставке, сказав, что его ценности и концепты не совпадают с правительством.
  • Премьер-министр Денис Шмигаль добавил тогда, что не имел возможности поговорить с Ткаченко о его мотивации.
  • Арахамия до этого заявлял, что депутаты "Слуги народа" не проголосуют "за" отставку Ткаченко, потому что он не объяснил мотивы своего поступка.

Денис Карловский, УП
Темы: ТкаченкоМинкультурыКабинет министровАрахамия
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