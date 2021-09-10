Прем’єр заступився за міністра оборони: Таран на своєму місці

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль став на захист міністра оборони Андрія Тарана, якого за інформацією УП можуть звільнити восени.

Джерело: Шмигаль під час години питань до уряду 10 вересня

Пряма мова: "Стосовно пана міністра оборони, він, звісно ж, на своєму місці. Абсолютно професійна людина, професійний військовий, який користується повагою армії і пройшов відповідний шлях до цієї позиції".

Деталі: Про це Шмигаль сказав відповідаючи на запитання щодо обшуків ДБР, проведених у квітні через схеми із закупівлями харчування для військових.

Зокрема, претензія нардепів стосувалася фігуранта справи Ігоря Халімона, якого звільнили з посади заступника, але згодом призначили радником на громадських засадах міністра оборони.

Водночас прем'єр додав, що свою відповідь мають надати правоохоронні органи та судова система.

Цьому передувало: УП ще на початку серпня повідомляла, що кілька міністрів уряду Дениса Шмигаля можуть піти у відставку в новому політичному сезоні. А днями голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенту є претензії до деяких міністрів, тож їх можуть замінити восени.

Зокрема, у найближчі місяці Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Претендентами на місце Тарана називають депутатку СН Ірину Верещук, гендиректора "Укроборонпром" Юрія Гусєва та віцепрем’єра Олексія Рєзнікова.

У Тарана був відкритий конфлікт із колишнім главою Генштабу Русланом Хомчаком. Ще навесні на Банковій обговорювали як варіант виходу з кризи одночасну відставку глави Генштабу і міністра оборони.