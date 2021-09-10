Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єр заступився за міністра оборони: Таран на своєму місці

П'ятниця, 10 вересня 2021, 13:20
Прем’єр заступився за міністра оборони: Таран на своєму місці
фото: сайт КМУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль став на захист міністра оборони Андрія Тарана, якого за інформацією УП можуть звільнити восени. 

Джерело: Шмигаль під час години питань до уряду 10 вересня

Пряма мова: "Стосовно пана міністра оборони, він, звісно ж, на своєму місці. Абсолютно професійна людина, професійний військовий, який користується повагою армії і пройшов відповідний шлях до цієї позиції".

Деталі: Про це Шмигаль сказав відповідаючи на запитання щодо обшуків ДБР, проведених у квітні через схеми із закупівлями харчування для військових.

Зокрема, претензія нардепів стосувалася фігуранта справи Ігоря Халімона, якого звільнили з посади заступника, але згодом призначили радником на громадських засадах міністра оборони.

Водночас прем'єр додав, що свою відповідь мають надати правоохоронні органи та судова система.

Цьому передувало: УП ще на початку серпня повідомляла, що кілька міністрів уряду Дениса Шмигаля можуть піти у відставку в новому політичному сезоні. А днями голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенту є претензії до деяких міністрів, тож їх можуть замінити восени.

Зокрема, у найближчі місяці Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського

Претендентами на місце Тарана називають депутатку СН Ірину Верещук, гендиректора "Укроборонпром" Юрія Гусєва та віцепрем’єра Олексія Рєзнікова. 

У Тарана був відкритий конфлікт із колишнім главою Генштабу Русланом Хомчаком. Ще навесні на Банковій обговорювали як варіант виходу з кризи одночасну відставку глави Генштабу і міністра оборони.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Таран АндрійШмигаль Кабінет міністрівЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Таран Андрій
Журналістка Соколова опублікувала звіт розвідки, де операцію щодо вагнерівців називають "виконаною"
Таран: Важливо мати спроможність воювати разом із НАТО ще до вступу в Альянс
У “Слузі народу” просили міністрів не звітувати перед відставкою, щоб заощадити час
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: