Саакашвілі не буде помилувано – президент Грузії
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі знову повторила, що не помилує колишнього главу грузинської держави Міхеїла Саакашвілі.
Джерело: Саломе Зурабішвілі на спеціальному брифінгу в середу, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Моя позиція щодо помилування колишнього президента тверда та незмінна – ні й ніколи.
Він із власної волі нелегально проникнув у країну з метою дестабілізації.
Незважаючи на це і враховуючи великий інтерес суспільства, він має бути визнаний особливим ув'язненим, що вимагає від адміністрації пенітенціарної служби та влади особливої уваги до нього, вжиття всіх заходів, щоб погіршення його здоров'я не було використане для політичних спекуляцій чи дестабілізації".
Деталі: Зурабішвілі наголосила, що більше не повернеться до питання помилування.
На її думку, Саакашвілі не задовольняє критеріям політичного в'язня та невинуватості.
Цьому передувало: Народна депутатка України Єлизавета Ясько, яка називає себе цивільною дружиною Міхеїла Саакашвілі, заявила, що грузинський та український політик внаслідок місяця протестного голодування у Руставській в'язниці схуднув на понад 20 кг і почувається погано.
20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі у профілактичних цілях.
Українська омбудсмен Людмила Денісова назвала дії грузинської влади щодо Саакашвілі катуванням.
Передісторія:
- 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що приїхав у Грузію. Тоді ж прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
- 1 жовтня стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.
- Зараз Саакашвілі перебуває у в'язниці у місті Руставі.
- У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
- Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.
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