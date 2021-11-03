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Саакашвілі не буде помилувано – президент Грузії

Середа, 3 листопада 2021, 20:41
Фото з акції на підтримку Саакашвілі з його Facebook

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі знову повторила, що не помилує колишнього главу грузинської держави Міхеїла Саакашвілі.

Джерело: Саломе Зурабішвілі на спеціальному брифінгу в середу, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Моя позиція щодо помилування колишнього президента тверда та незмінна – ні й ніколи.

Він із власної волі нелегально проникнув у країну з метою дестабілізації.

Незважаючи на це і враховуючи великий інтерес суспільства, він має бути визнаний особливим ув'язненим, що вимагає від адміністрації пенітенціарної служби та влади особливої ​​уваги до нього, вжиття всіх заходів, щоб погіршення його здоров'я не було використане для політичних спекуляцій чи дестабілізації".

Деталі: Зурабішвілі наголосила, що більше не повернеться до питання помилування.

На її думку, Саакашвілі не задовольняє критеріям політичного в'язня та невинуватості.

Цьому передувало: Народна депутатка України Єлизавета Ясько, яка називає себе цивільною дружиною Міхеїла Саакашвілі, заявила, що грузинський та український політик внаслідок місяця протестного голодування у Руставській в'язниці схуднув на понад 20 кг і почувається погано.

20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі у профілактичних цілях.

Українська омбудсмен Людмила Денісова назвала дії грузинської влади щодо Саакашвілі катуванням. 

Передісторія:

  • 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що  приїхав у Грузію. Тоді ж  прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
  • 1 жовтня стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.
  • Зараз Саакашвілі перебуває у в'язниці у місті Руставі.
  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
  • Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими. 

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Теми: СаакашвіліГрузія


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