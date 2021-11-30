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Суд у справі Саакашвілі відклали

Вівторок, 30 листопада 2021, 00:43
Суд у справі Саакашвілі відклали
IRAKLI GEDENIDZE/POOL/AFP via Getty Images

Суд у справі колишнього президента Грузії та голови  Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіла Саакашвілі відклали до 23 грудня.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Під час виступу зі скляної камери Саакашвілі відмовився визнавати повноваження прокуратури, додавши, що "всі звинувачення проти мене сфабриковані та політично мотивовані".

Як повідомляється, також Саакашвілі перейшов на англійську мову, сказавши, що звертається до "міжнародних партнерів Грузії", і заявив, що його катували, били, принижували та "нелюдськи поводилися".

Що передувало: 29 листопада Саакашвілі доставили до Тбіліського міського суду на засідання у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року та розгром офісу телекомпанії "Імеді". 

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Передісторія:

  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими. 
  • Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України. 
  • 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що  приїхав у Грузію. Тоді ж  прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
  • 1 жовтня стало відомо, що на Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування. Воно тривало 50 днів.

Теми: СаакашвіліГрузіясуд
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