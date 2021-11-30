Суд у справі Саакашвілі відклали

Суд у справі колишнього президента Грузії та голови Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіла Саакашвілі відклали до 23 грудня.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Під час виступу зі скляної камери Саакашвілі відмовився визнавати повноваження прокуратури, додавши, що "всі звинувачення проти мене сфабриковані та політично мотивовані".

Як повідомляється, також Саакашвілі перейшов на англійську мову, сказавши, що звертається до "міжнародних партнерів Грузії", і заявив, що його катували, били, принижували та "нелюдськи поводилися".

Що передувало: 29 листопада Саакашвілі доставили до Тбіліського міського суду на засідання у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року та розгром офісу телекомпанії "Імеді".

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