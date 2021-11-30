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Суд по делу Саакашвили отложили

Вторник, 30 ноября 2021, 01:43
IRAKLI GEDENIDZE/POOL/AFP via Getty Images

Суд по делу бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили отложили до 23 декабря.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Во время выступления из стеклянной камеры Саакашвили отказался признавать полномочия прокуратуры, добавив, что "все обвинения против меня сфабрикованы и политически мотивированы".

Как сообщается, также Саакашвили перешел на английский язык, сказав, что обращается к "международным партнерам Грузии", и заявил, что его пытали, избивали, унижали и "нечеловечески поступали".

Что предшествовало: 29 ноября Саакашвили доставили в Тбилисский городской суд на заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

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Предыстория:

  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.
  • Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.
  • 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
  • 1 октября стало известно, что на Саакашвили завели дело по факту незаконного пересечения границы, он объявил голодовку. Она длилась 50 дней.

Темы: СаакашвилиГрузиясуд
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