Суд по делу Саакашвили отложили

Суд по делу бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили отложили до 23 декабря.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Во время выступления из стеклянной камеры Саакашвили отказался признавать полномочия прокуратуры, добавив, что "все обвинения против меня сфабрикованы и политически мотивированы".

Как сообщается, также Саакашвили перешел на английский язык, сказав, что обращается к "международным партнерам Грузии", и заявил, что его пытали, избивали, унижали и "нечеловечески поступали".

Что предшествовало: 29 ноября Саакашвили доставили в Тбилисский городской суд на заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

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