Окупанти на Донбасі поранили двох військових і цивільного

29 листопада російські окупанти обстріляли околиці Станиці Луганської – цивільна особа отримала поранення.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту. Одна цивільна особа дістала поранення".

Деталі: Загалом 29 листопада на Донбасі було 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в районі Світлодарська та Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, неподалік Новоолександрівки - з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В напрямку Старого Айдару російські найманці застосовували міномети калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського противник двічі відкривав вогонь, використовуючи ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил через дії ворога дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Як зазначається, стан здоров’я поранених – задовільний.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося про одного пораненого військового.