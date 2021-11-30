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Оккупанты на Донбассе ранили двух военных и гражданского

Вторник, 30 ноября 2021, 06:23
Оккупанты на Донбассе ранили двух военных и гражданского
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

29 ноября российские оккупанты обстреляли окрестности Станицы Луганской – гражданский получил ранения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранения".

Детали: Всего 29 ноября на Донбассе было 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, недалеко от Новоалександровки - из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В направлении Старого Айдара российские наемники применяли минометы калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Как сообщается, украинские защитники открывали ответный огонь.

Двое военнослужащих Объединенных сил из-за действий врага получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Как отмечается, состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Напомним: Ранее сообщалось об одном раненом военном.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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