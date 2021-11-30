Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты на Донбассе ранили двух военных и гражданского

Вторник, 30 ноября 2021, 07:23
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

29 ноября российские оккупанты обстреляли окрестности Станицы Луганской – гражданский получил ранения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранения".

Детали: Всего 29 ноября на Донбассе было 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, недалеко от Новоалександровки - из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В направлении Старого Айдара российские наемники применяли минометы калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Как сообщается, украинские защитники открывали ответный огонь.

Двое военнослужащих Объединенных сил из-за действий врага получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Как отмечается, состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Напомним: Ранее сообщалось об одном раненом военном.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

За время пандемии в Украине от Covid выздоровели 3 миллиона человек, умерли 87,6 тысячи

Главные новости четверга и ночи: выход областей из "красной" зоны, заявление Лаврова

Двери пока закрыты – Кулеба о присоединении Украины к НАТО

Реакция на санкции: у Лукашенко призвали "европейских политиков одуматься"

Кличко назвал новые цены на проезд в общественном транспорте Киева

Венедиктова наискала более 200 дел на бизнес Ахметова

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Российские боевики ранили украинского военного на Востоке
Возле Светлодарска оккупанты открыли огонь из гранатометов
На Востоке Украины с начала суток тихо
Последние новости
09:29
В ОПУ рассказали, почему "тысячу Зеленского" не дадут живыми деньгами
08:44
Британия ввела санкции против "Беларуськалия" и белорусских пропагандистов
08:31
37% взрослых украинцев полностью привиты против Covid-19
08:24
За время пандемии в Украине от Covid выздоровели 3 миллиона человек, умерли 87,6 тысячи
08:00
Главные новости четверга и ночи: выход областей из "красной" зоны, заявление Лаврова
07:21
Оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ
06:52
Covid в мире: за сутки заразились почти 700 тысяч человек
06:19
В Испании и 5 штатах США обнаружили первые случаи "омикрона"
05:31
Различные комбинации вакцин могут усилить защиту от коронавируса – исследование
04:52
Зеленский поговорил с Трюдо об усилении санкционного давления на Россию
Все новости...