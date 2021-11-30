Вибух у будинку на Миколаївщині: жителі 30 квартир лишились без житла

У результаті вибуху у 5-поверховому житловому будинку у м. Нова Одеса в Миколаївській області, без житла залишились мешканці 30 квартир.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Мешканці з 30 відселених квартир будинку тимчасово розмістились у родичів та 1 особа місцевими органами влади тимчасово розміщена в готелі".

Деталі: 28 листопада рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. У результаті вибуху 3 людини загинули, ще 3 постраждали – їх вивільнили з-під завалів.

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху – зокрема вивозять будівельне сміття.

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