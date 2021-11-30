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Вибух у будинку на Миколаївщині: жителі 30 квартир лишились без житла

Вівторок, 30 листопада 2021, 08:21
Вибух у будинку на Миколаївщині: жителі 30 квартир лишились без житла
Фото ДСНС

У результаті вибуху у 5-поверховому житловому будинку у м. Нова Одеса в Миколаївській області, без житла залишились мешканці 30 квартир.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Мешканці з 30 відселених квартир будинку тимчасово розмістились у родичів та 1 особа місцевими органами влади тимчасово розміщена в готелі".

Деталі: 28 листопада рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. У результаті вибуху 3 людини загинули, ще 3 постраждали – їх вивільнили з-під завалів.

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху – зокрема вивозять будівельне сміття.  

Передісторія:

  • 27 листопада о 09:20 у м. Нова Одеса на Миколаївщині в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі), внаслідок чого зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах.
  • У ході демонтажу зруйнованих елементів будинку було виявлено тіло жінки, яке потім було деблоковано рятувальниками.
  • Крім того, у Миколаївській ОДА повідомляли про смерь літнього чоловіка, якого евакуювали із сусіднього під'їзду. За попередньою інформацією, він помер від зупинки серця на фоні серцево-судинної недостатності. Загалом у результаті вибуху загинули 3 людини. 

Українська правда

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Теми: Миколаївська областьвибух
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