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Взрыв в доме в Николаевской области: жители 30 квартир остались без жилья

Вторник, 30 ноября 2021, 08:21
Взрыв в доме в Николаевской области: жители 30 квартир остались без жилья
Фото ГСЧС

В результате взрыва в 5-этажном жилом доме в г. Новая Одесса в Николаевской области без жилья остались жители 30 квартир.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Жители из 30 отселенных квартир дома временно разместились у родственников и 1 человек местными органами власти временно размещен в гостинице".

Детали: 28 ноября спасатели завершили поисково-спасательные работы. В результате взрыва 3 человека погибли, еще 3 пострадали – их освободили из-под завалов.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия взрыва – в частности, вывозят строительный мусор.

Предыстория:

  • В субботу в 09:20 в г. Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.
  • В ходе демонтажа разрушенных элементов дома было обнаружено тело женщины, которое затем было деблокировано спасателями.
  • Кроме того, в Николаевской ОГА сообщали о смерти пожилого мужчины, эвакуированного из соседнего подъезда. По предварительной информации, он скончался от остановки сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности. В общем в результате взрыва погибли 3 человека.

Украинская правда

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Темы: Николаевская областьвзрыв
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