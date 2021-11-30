Взрыв в доме в Николаевской области: жители 30 квартир остались без жилья

В результате взрыва в 5-этажном жилом доме в г. Новая Одесса в Николаевской области без жилья остались жители 30 квартир.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Жители из 30 отселенных квартир дома временно разместились у родственников и 1 человек местными органами власти временно размещен в гостинице".

Детали: 28 ноября спасатели завершили поисково-спасательные работы. В результате взрыва 3 человека погибли, еще 3 пострадали – их освободили из-под завалов.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия взрыва – в частности, вывозят строительный мусор.

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