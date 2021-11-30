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ВРП відправила у відставку суддю Верховного Суду

Вівторок, 30 листопада 2021, 10:48
ВРП відправила у відставку суддю Верховного Суду
ВАЛЕНТИНА ДАНІШЕВСЬКА, ФОТО З SUPREME.COURT.GOV.UA

Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Валентину Данішевську у зв'язку з поданням нею заяви про відставку.

Джерело: ВРП у Facebook

Дослівно ВРП: "ВРП вирішила звільнити Валентину Данішевську з посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку".

Деталі: Повідомляється, що загальний стаж роботи судді Данішевської становить більше 20 років, що дає їй право на відставку.

Строк повноважень Данішевської як голови Верховного Суду закінчується 30 листопада.

Для довідки: Валентина Данішевська з 1987 року працювала головним арбітром арбітражу Управління торгівлі Запорізького облвиконкому.

У 1992 році була призначена арбітром, а згодом – суддею арбітражного суду Запорізької області, з 2017 року вона – суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді.

30 листопада 2017 року Данішевська була обрана на посаду голови Верховного Суду шляхом таємного голосування строком на 4 роки. Із цього часу вона входила до складу ВРП за посадою.

Що було раніше: Глава Верховного суду Валентина Данішевська заявила, що не планує пропонувати свою кандидатуру на цю посаду повторно на пленумі суду 22 жовтня.

Українська правда

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Теми: ВРПВерховний судвідставка
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