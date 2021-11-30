Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВСП отправил в отставку судью Верховного Суда

Вторник, 30 ноября 2021, 11:48
ВАЛЕНТИНА ДАНИШЕВСКАЯ, ФОТО С SUPREME.COURT.GOV.UA

Высший совет правосудия отправил в отставку судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Валентину Данишевскую в связи с подачей ею заявления об отставке.

Источник: ВСП в Facebook

Дословно ВСП: "ВСП решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке".

Детали: Сообщается, что общий стаж работы судьи Данишевской составляет более 20 лет, что дает ей право на отставку.

Срок полномочий Данишевской как председателя Верховного Суда истекает 30 ноября.

Для справки: Валентина Данишевская с 1987 года работала главным арбитром арбитража Управления торговли Запорожского облисполкома.

В 1992 году была назначена арбитром, а впоследствии – судьей арбитражного суда Запорожской области, с 2017 года она – судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде.

30 ноября 2017 года Данишевская была избрана на должность председателя Верховного Суда путем тайного голосования сроком на 4 года. С этого времени она входила в состав ВСП по должности.

Что было раньше: Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что не планирует предлагать свою кандидатуру на эту должность повторно на пленуме суда 22 октября.

Украинская правда
Темы: ВСПВерховный судотставка
powered by lun.ua
Главное сегодня

За убийство байкера в Киеве вице-чемпион мира по сумо получил 12 лет тюрьмы

Люди с двойным гражданством должны будут определиться, где голосуют – Арахамия

Ляшко: 8-9 областей готовы выйти из "красной" зоны Covid-19

Байден и Путин поговорят в формате видеоконференции

фотоСМИ нашли тех, кого ФСБ назвала "украинскими агентами"

Самое вероятное время эскалации со стороны России в январе, Украина даст отпор – Резников

Все новости...
ВСП
В ВСП ответили, что все их судьи соответствуют занимаемой должности
91 из 135 судей, поданных ВРП, не прошли оценку – ОО обратились к Зеленскому
ВСП просит Зеленского назначить судей на вакантные места
Последние новости
14:27
В Австрии определили имя нового канцлера
14:24
видеоРежим Лукашенко подготовил "жесткий пакет санкций" против Запада
14:21
Празднование Нового года: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе
14:13
инфографикаНалоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 250 миллионов
14:08
Рада разблокировала подписание налогового закона №5600
13:41
Штамм "Омикрон" может стать доминирующим в Европе за несколько месяцев - агентство ЕС
13:40
Бустерную дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки – Ляшко
13:40
"Укргаздобыча" открыла месторождение с запасами газа до 5 миллиардов кубов
13:34
За убийство байкера в Киеве вице-чемпион мира по сумо получил 12 лет тюрьмы
13:29
Корпорация Meta запустит приложение для борьбы с "порноместью"
Все новости...