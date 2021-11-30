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ВСП отправил в отставку судью Верховного Суда

Вторник, 30 ноября 2021, 10:48
ВСП отправил в отставку судью Верховного Суда
ВАЛЕНТИНА ДАНИШЕВСКАЯ, ФОТО С SUPREME.COURT.GOV.UA

Высший совет правосудия отправил в отставку судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Валентину Данишевскую в связи с подачей ею заявления об отставке.

Источник: ВСП в Facebook

Дословно ВСП: "ВСП решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке".

Детали: Сообщается, что общий стаж работы судьи Данишевской составляет более 20 лет, что дает ей право на отставку.

Срок полномочий Данишевской как председателя Верховного Суда истекает 30 ноября.

Для справки: Валентина Данишевская с 1987 года работала главным арбитром арбитража Управления торговли Запорожского облисполкома.

В 1992 году была назначена арбитром, а впоследствии – судьей арбитражного суда Запорожской области, с 2017 года она – судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде.

30 ноября 2017 года Данишевская была избрана на должность председателя Верховного Суда путем тайного голосования сроком на 4 года. С этого времени она входила в состав ВСП по должности.

Что было раньше: Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что не планирует предлагать свою кандидатуру на эту должность повторно на пленуме суда 22 октября.

Украинская правда

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Темы: ВСПВерховный судотставка
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