Суд виправдав нардепа Юрченка щодо ДТП у Львові

Місцевий суд не знайшов вини народного депутата Олександра Юрченка в автомобільній аварії, яка сталася влітку в центрі Львова. Зокрема, він визнав недійсним тест, який виявив у нардепа наркотичне сп'яніння.

Джерело: копія постанови Галицького райсуду Львова, яку Юрченко опублікував на своїй сторінці у Facebook

Деталі: ДТП сталася 8 липня вдень на площі Міцкевича. Юрченко на своєму Ford Mustang виїжджав задом з парковки і врізався у Volkswagen Jetta, який їхав повз. Приїхали патрульні, і депутату зробили тест на наркотичне сп'яніння, який дав позитивний результат.

Але, згідно з рішенням суду, тест проводився з чисельними порушеннями, крім того самого тесту немає в переліку тестів, дозволених для такої перевірки. Тож, результат аналізу суд визнав недійсним, а в матеріалах справи не знайшов жодних доказів вини нардепа.

В решті решт, суд дійшов висновку, що в діях Юрченка немає складу адміністративного правопорушення, і справу закрив.

Сам депутат назвав це рішення справедливістю, за яку "варто боротися".

Пряма мова Юрченка: "Сьогодні я отримав повне рішення суду, в якому зазначається про відсутність в моїх діях ознак адміністративного правопорушення (а саме перебування під станом наркотичного сп‘яніння, керуючи автомобілем)…

На своєму власному прикладі я показав, як недосконало, а інколи нахабно, працює система, і звичайні люди стають її жертвами…

Якщо таке сталося, значить комусь це було вигідно. Але справедливість є і за неї варто боротися ".

Більше деталей: Нардеп також розповів, що патрульні поліцейські намагалися його спровокувати і підставити. У якості доказу він опублікував відеозапис з нагрудної камери одного з правоохоронців. На ньому чітко чутно, як патрульні сперечаються, чи варто затримувати Юрченка. Крім того, вони розмірковують над тим, як було б "ох…єнно" оформити ДТП на народного депутата. Щодо можливих задумів провокації, то цю частину поліцейські проговорюють тихо і нерозбірливо.

Крім того, на записі видно, як Юрченко просить взяти в нього аналіз крові на додачу до тесту сечі, який вже взяли.

Депутат також виклав відео моменту ДТП, на якому видно лише передню частину його "Мустангу". Зіткнення з "Джеттою" лишається за кадром. З цього запису можна зрозуміти, що Юрченко виїжджав зі стоянки повільно і акуратно, але рух позаду був дуже щільний, і можливість зіткнення в таких умовах була високою.

Передісторія: У липні народний депутат Гео Лерос разом зі ЗМІ розповіли про ДТП у центрі Львова за участю позафракційного нардепа Олександра Юрченка. Лерос заявив, що Юрченко навіть намагався втекти з місця аварії і нападав на водія протараненого ним авто, який знімав депутата на телефон.

За словами водія "Джетти", нардеп вдарив його автомобіль двічі – перший раз, коли виїжджав заднім ходом зі стоянки, вдруге - коли намагався втекти.

У 2020 році НАБУ запідозрило Юрченка у хабарництві, йому навіть довелося внести заставу, щоб не сісти за грати.