Суд оправдал нардепа Юрченко по ДТП во Львове

Местный суд не нашел вины народного депутата Александра Юрченко в автомобильной аварии, произошедшей летом в центре Львова. В частности, он признал недействительным тест, обнаруживший у нардепа наркотическое опьянение.

Источник: копия постановления Галицкого райсуда Львова, которое Юрченко опубликовал на своей странице в Facebook

https://www.facebook.com/100000580701352/posts/5085690608126912/

Детали: ДТП произошло 8 июля днем ​​на площади Мицкевича. Юрченко на своем Ford Mustang выезжал задом с парковки и врезался в ехавший мимо Volkswagen Jetta. Приехали патрульные, и депутату сделали тест на наркотическое опьянение, давший положительный результат.

Однако, согласно решению суда, тест проводился с многочисленными нарушениями, кроме того, самого теста нет в перечне тестов, разрешенных для такой проверки. В результате анализ суд признал недействительным, а в материалах дела не нашел никаких доказательств вины нардепа.

В конце концов, суд пришел к выводу, что в действиях Юрченко нет состава административного правонарушения, и дело закрыл.

Сам депутат назвал это решение справедливостью, за которую "стоит бороться".

Прямая речь Юрченко: "Сегодня я получил полное решение суда, в котором говорится об отсутствии в моих действиях признаков административного правонарушения (а именно пребывания в состоянии наркотического опьянения, управляя автомобилем)…

На своем личном примере я показал, как несовершенно, а иногда нагло, работает система, и обычные люди становятся ее жертвами…

Если такое произошло, значит, кому-то это было выгодно. Но справедливость есть и за нее стоит бороться".

Больше деталей: Нардеп также рассказал, что патрульные полицейские пытались его спровоцировать и подставить. В качестве доказательства он опубликовал видеозапись с нагрудной камеры одного из правоохранителей. На ней четко слышно, как патрульные спорят, стоит ли задерживать Юрченко. Кроме того, они размышляют над тем, как было бы "ох..енно" оформить ДТП на народного депутата. Что касается возможных замыслов провокации, то эту часть полицейские проговаривают тихо и неразборчиво.

Кроме того, на записи видно, как Юрченко просит взять у него анализ крови в придачу к уже проведенному тесту мочи.

Депутат также выложил видео момента ДТП, на котором видна лишь передняя часть его "Мустанга". Столкновение с "Джеттой" остается за кадром. Из этой записи можно понять, что Юрченко выезжал со стоянки медленно и аккуратно, но движение сзади было очень плотным, и возможность столкновения в таких условиях была высокой.

Предыстория: В июле народный депутат Гео Лерос вместе со СМИ рассказали о ДТП в центре Львова с участием внефракционного нардепа Александра Юрченко. Лерос заявил, что Юрченко даже пытался скрыться с места аварии и нападал на водителя протараненного им автомобиля, который снимал депутата на телефон.

По словам водителя "Джетты", нардеп ударил его автомобиль дважды – первый раз, когда выезжал задним ходом со стоянки, второй – когда пытался скрыться.

В 2020 году НАБУ заподозрило Юрченко во взяточничестве, ему даже пришлось внести залог, чтобы не сесть за решетку.