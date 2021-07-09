Нардеп Юрченко скоїв ДТП і напав на водія у центрі Львова

8 липня у центрі Львова 32-річний позафракційний нардеп Олександр Юрченко за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія.

Джерело: нардеп Гео Лерос у Facebook, Zaxid.Net

Пряма мова Лероса: "Юрченко на своєму незадекларованому Мустангу ледь не вбив людей, перебуваючи під кайфом, влетів у Фольксваген у Львові. Після аварії він намагався втекти, його затримали місцеві. У його крові були знайдені важкі наркотики".

Деталі: Лерос оприлюднив відео інциденту, а також фото нібито експрес-тесту Юрченка на наркотики.

Юрченко обирався від "Слуги народу", але його виключили з фракції після скандалу з хабарем.

Фото з Facebook Лероса

Аварія сталася на площі Міцкевича о 14:10. Юрченко на Ford Mustang із держномером КА1988СТ (видання відзначає, що 1988 – це рік народження Юрченка – ред.) заднім ходом виїжджав із паркінгу готелю "Жорж" і в'їхав у Volkswagen Jetta, який їхав по головній дорозі з проспекту Свободи в напрямку проспекту Шевченка.

Після ДТП нардеп намагався втекти на авто, але не зміг, бо дорога була заблокована іншими машинами, які стояли у заторі.

Водій Volkswagen 25-річний львів’янин Всеволод Боровець почав знімати те, що відбувається на мобільний телефон. Тоді політик вийшов з машини і став виривати мобільний з рук потерпілого.

За словами Боровця, нардеп вдарив його автомобіль двічі – перший раз із правого боку, коли виїжджав заднім ходом зі стоянки, а потім, коли намагався втекти, посунув машину вдруге.

Фото varta1.com.ua

Постраждалий каже, що Юрченко намагався силою забрати його телефон, "поводився неадекватно й агресивно, декілька разів вдарив та штовхнув" його і погрожував проблемами.

Боровець також стверджує, що координація рухів нардепа була порушена, він мав "ненормальні зіниці".

Постраждалий каже, що їх обох доставили на перевірку на стан сп'яніння, і у Юрченка експрес-тест показав наявність MDMA, відомого як "екстазі".

Сам Юрченко писав у Facebook, що 7 липня "з робочою поїздкою відвідав Закарпаття" і "ніби закохався в цей регіон".

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