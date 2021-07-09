Нардеп Юрченко скоїв ДТП і напав на водія у центрі Львова
8 липня у центрі Львова 32-річний позафракційний нардеп Олександр Юрченко за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія.
Джерело: нардеп Гео Лерос у Facebook, Zaxid.Net
Пряма мова Лероса: "Юрченко на своєму незадекларованому Мустангу ледь не вбив людей, перебуваючи під кайфом, влетів у Фольксваген у Львові. Після аварії він намагався втекти, його затримали місцеві. У його крові були знайдені важкі наркотики".
Деталі: Лерос оприлюднив відео інциденту, а також фото нібито експрес-тесту Юрченка на наркотики.
Юрченко обирався від "Слуги народу", але його виключили з фракції після скандалу з хабарем.
Аварія сталася на площі Міцкевича о 14:10. Юрченко на Ford Mustang із держномером КА1988СТ (видання відзначає, що 1988 – це рік народження Юрченка – ред.) заднім ходом виїжджав із паркінгу готелю "Жорж" і в'їхав у Volkswagen Jetta, який їхав по головній дорозі з проспекту Свободи в напрямку проспекту Шевченка.
Після ДТП нардеп намагався втекти на авто, але не зміг, бо дорога була заблокована іншими машинами, які стояли у заторі.
Водій Volkswagen 25-річний львів’янин Всеволод Боровець почав знімати те, що відбувається на мобільний телефон. Тоді політик вийшов з машини і став виривати мобільний з рук потерпілого.
За словами Боровця, нардеп вдарив його автомобіль двічі – перший раз із правого боку, коли виїжджав заднім ходом зі стоянки, а потім, коли намагався втекти, посунув машину вдруге.
Постраждалий каже, що Юрченко намагався силою забрати його телефон, "поводився неадекватно й агресивно, декілька разів вдарив та штовхнув" його і погрожував проблемами.
Боровець також стверджує, що координація рухів нардепа була порушена, він мав "ненормальні зіниці".
Постраждалий каже, що їх обох доставили на перевірку на стан сп'яніння, і у Юрченка експрес-тест показав наявність MDMA, відомого як "екстазі".
Сам Юрченко писав у Facebook, що 7 липня "з робочою поїздкою відвідав Закарпаття" і "ніби закохався в цей регіон".
Читайте також: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком
Передісторія:
- 13 вересня 2020 року НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
- 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин. 17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього. Юрченко, який написав заяву про вихід з фракції "Слуга народу", і Фіщенко провину заперечують.
- 17 вересня парламентська фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ підозрює в хабарництві. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопотали про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
- 18 вересня Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.
- 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн. Нардеп вийшов під заставу.