Шість областей готові вийти з "червоної" зони – КШЕ

В Україні шість областей можуть вийти з "червоної" зоні епідемічної небезпеки поширення коронавірусу, оскільки в них стабілізувалися епідемічні показники.

Джерело: керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко на брифінгу 30 листопада

Пряма мова Ганиченка: "В Україні третій тиждень поспіль спостерігається стабілізація і спад як захворюваності, так і кількості госпіталізованих осіб…

Зараз є 6 регіонів, які вже готові виходити з "червоного" рівня епіднебезпеки. Але поки що рішенням комісії ТЕБ та НС ці регіони не виведені. Потенційно причиною цього може бути те, що зараз оновлюється карантинна постанова, щоб виводити регіони відповідно до нових карантинних індикаторів чи обмежень".

Деталі: Ганиченко додав, що рішення щодо виходу шести областей з "червоної" зони буде залежити від того, коли буде збиратись комісія ТЕБ і НС.

За словами експерта, нині у 10 регіонах перевищений рівень госпіталізації, але всі вони, крім Закарпатської області, рухаються в сторону покращення ситуації.

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