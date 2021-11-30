Шесть областей готовы выйти из "красной" зоны – КШЭ
В Украине шесть областей могут выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, поскольку в них стабилизировались эпидемические показатели.
Источник: руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге 30 ноября
Прямая речь Ганиченко: "В Украине третью неделю подряд наблюдается стабилизация и спад как заболеваемости, так и количества госпитализированных лиц…
Сейчас есть 6 регионов, которые уже готовы выходить из "красного" уровня эпидопасности. Но пока решением комиссии ТЭБ и ЧС эти регионы не выведены. Потенциально причиной этого может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы согласно новым карантинным индикаторам или ограничениям".
Детали: Ганиченко добавил, что решение о выходе шести областей из "красной" зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЭБ и ЧС.
По словам эксперта, сейчас в 10 регионах превышен уровень госпитализации, но все они, кроме Закарпатской области, двигаются в сторону улучшения ситуации.
Предыстория:
- По состоянию на 29 ноября Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имели ни одного признака "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, хотя все еще остаются "красными".
- 24 ноября правительство изменило правила карантина в Украине. С 6 декабря невакцинированные граждане не смогут посещать концерты, кинопоказы, спортзалы, кофейни и рестораны даже в "желтых" зонах эпидемической опасности, а с 9 декабря вакцинация станет обязательной для работников еще ряда сфер.