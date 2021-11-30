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Напад на журналістів в "Укрексімбанку": обвинувачені не визнають провини

Вівторок, 30 листопада 2021, 12:52
Напад на журналістів в Укрексімбанку: обвинувачені не визнають провини
Обвинувачені у нападі на журналістів у суді. Фото radiosvoboda.org

Обвинувачені у нападі на журналістів "Схем" ексголова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер, ексдиректор департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов, ексдиректор департаменту банківської безпеки установи Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки "Укрексімбанку" Олег Осіпов не визнають своєї провини.

Джерело: "Радіо Свобода" із підготовчого засідання у справі про напад на знімальну групу "Схем" у Голосіївському райсуді Києва 30 листопада

Деталі: Обвинувачені після того, як прокурорка оголосила обвинувальний акт, заявили, що не визнають своєї провини.

Дії колишнього голови правління банку Мецгера та його прессекретаря кваліфікують за статтею 171 ККУ ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища").

Дії Тельбізова та Осіпова кваліфікували за двома кримінальними статтями: за тією ж 171 та 121 ("Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень".

Передісторія:

  • 4 жовтня на журналістів програми "Схеми" від видання "Радіо Свобода" напали під час запису інтерв’ю з Мецгером.
  • 7 жовтня двом посадовцям державного банку, включно з Мецгером, правоохоронці повідомили про підозру в нападі на журналістів.
  • 11 жовтня керівництво банку звільнило голову правління банку Євгена Мецгера. Цього ж дня стало відомо, що причетних до нападу на журналістів директора департаменту банківської безпеки та начальника управління внутрішньої безпеки банку поновили на посадах.
  • 12 листопада з’явилось відео, як Тельбізов заходить до головного приміщення банку під бурхливі овації колективу.
  • У пресслужбі банку сказали, що відновлення на роботі Тельбізова та Осипова "вимагають норми законодавства".

Теми: ЗМІнападбанки
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