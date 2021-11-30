Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": обвиняемые не признают вины
Обвиняемые в нападении на журналистов Схем экс-председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, экс-директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов, экс-директор департамента банковской безопасности учреждения Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олег Осипов не признают своей вины.
Источник: "Радио Свобода" из подготовительного заседания по делу о нападении на съемочную группу "Схем" в Голосеевском райсуде Киева 30 ноября
Детали: Обвиняемые после того, как прокурор огласила обвинительный акт, заявили, что не признают свою вину.
Действия бывшего председателя правления банка Мецгера и его пресс-секретаря квалифицируют по статье 171 УКУ ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения").
Действия Тельбизова и Осипова квалифицировали по двум уголовным статьям: по той же 171 и 121 ("Умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинивших телесных повреждений").
Предыстория:
- 4 октября на журналистов программы "Схемы" от издания "Радио Свобода" напали во время записи интервью с Мецгером.
- 7 октября двум чиновникам государственного банка, включая Мецгера, правоохранители сообщили о подозрении в нападении на журналистов.
- 11 октября руководство банка уволило председателя правления банка Евгения Мецгера. В этоь же день стало известно, что причастных к нападению на журналистов директора департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности банка возобновили в должностях.
- 12 ноября появилось видео, как Тельбизов заходит в главное помещение банка под бурные овации коллектива.
- В пресс-службе банка сказали, что восстановление на работе Тельбизова и Осипова "требуют нормы законодательства".