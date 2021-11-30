Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": обвиняемые не признают вины

Обвиняемые в нападении на журналистов в суде. Фото radiosvoboda.org

Обвиняемые в нападении на журналистов Схем экс-председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, экс-директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов, экс-директор департамента банковской безопасности учреждения Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олег Осипов не признают своей вины.

Источник: "Радио Свобода" из подготовительного заседания по делу о нападении на съемочную группу "Схем" в Голосеевском райсуде Киева 30 ноября

Детали: Обвиняемые после того, как прокурор огласила обвинительный акт, заявили, что не признают свою вину.

Действия бывшего председателя правления банка Мецгера и его пресс-секретаря квалифицируют по статье 171 УКУ ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения").

Действия Тельбизова и Осипова квалифицировали по двум уголовным статьям: по той же 171 и 121 ("Умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинивших телесных повреждений").

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