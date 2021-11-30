У центрі Києва 1 грудня обмежать рух автомобілів

На кількох центральних вулицях Києва планують 1 грудня тимчасово обмежити рух автотранспорту через проведення масових заходів.

Джерело: telegram патрульної поліції Києва, пресслужба Київської міської державної адміністрації

Деталі: Упродовж дня можливе обмеження руху транспорту на вулицях:

Хрещатик;

Михайлівській;

Шовковичній;

Лютеранській;

Круглоуніверситетській;

Архітектора Городецького;

Заньковецької;

Садовій;

Інститутській;

Липській.

Також у "Київпастрансі" попереджають про можливі зміни маршрутів тролейбусів №6, 16 і 18 та автобусів №24, 55, 62 і 114. Вони курсуватимуть за альтернативими маршрутами з 6 години ранку до закінчення проведення масових заходів. З деталями можна ознайомитися за посиланням.

Передісторія: