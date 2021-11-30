Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі Києва 1 грудня обмежать рух автомобілів

Вівторок, 30 листопада 2021, 18:17
У центрі Києва 1 грудня обмежать рух автомобілів
Мапа вулиць, на яких планують обмежити рух транспорту. фото: поліція києва

На кількох центральних вулицях Києва планують 1 грудня тимчасово обмежити рух автотранспорту через проведення масових заходів.

Джерело: telegram патрульної поліції Києва, пресслужба Київської міської державної адміністрації

Деталі: Упродовж дня можливе обмеження руху транспорту на вулицях:

  • Хрещатик;
  • Михайлівській;
  • Шовковичній;
  • Лютеранській;
  • Круглоуніверситетській;
  • Архітектора Городецького;
  • Заньковецької;
  • Садовій;
  • Інститутській;
  • Липській.

Також у "Київпастрансі" попереджають про можливі зміни маршрутів тролейбусів №6, 16 і 18 та автобусів №24, 55, 62 і 114. Вони курсуватимуть за альтернативими маршрутами з 6 години ранку до закінчення проведення масових заходів. З деталями можна ознайомитися за посиланням.

Передісторія: 

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді із щорічним посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.
  • На пресконференції 26 листопада президент заявив, що 1 та 2 грудня в столиці планували здійснити державний переворот.
  • 30 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пожартував, що журналістам радять приїздити раніше до центру міста, бо "через переворот можуть бути заблоковані проходи (до Ради - ред.)".
  • О 19:00 1 грудня на Майдані Незалежності планують протест прихильників партій "Національний корпус" і "Демократична сокира".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київтранспортнадзвичайна подіяпровокації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: