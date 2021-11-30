У центрі Києва 1 грудня обмежать рух автомобілів
Вівторок, 30 листопада 2021, 19:17
На кількох центральних вулицях Києва планують 1 грудня тимчасово обмежити рух автотранспорту через проведення масових заходів.
Джерело: telegram патрульної поліції Києва, пресслужба Київської міської державної адміністрації
Деталі: Упродовж дня можливе обмеження руху транспорту на вулицях:
- Хрещатик;
- Михайлівській;
- Шовковичній;
- Лютеранській;
- Круглоуніверситетській;
- Архітектора Городецького;
- Заньковецької;
- Садовій;
- Інститутській;
- Липській.
Також у "Київпастрансі" попереджають про можливі зміни маршрутів тролейбусів №6, 16 і 18 та автобусів №24, 55, 62 і 114. Вони курсуватимуть за альтернативими маршрутами з 6 години ранку до закінчення проведення масових заходів. З деталями можна ознайомитися за посиланням.
Передісторія:
- 1 грудня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді із щорічним посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.
- На пресконференції 26 листопада президент заявив, що 1 та 2 грудня в столиці планували здійснити державний переворот.
- 30 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пожартував, що журналістам радять приїздити раніше до центру міста, бо "через переворот можуть бути заблоковані проходи (до Ради - ред.)".
- О 19:00 1 грудня на Майдані Незалежності планують протест прихильників партій "Національний корпус" і "Демократична сокира".
Українська правда