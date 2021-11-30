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У центрі Києва 1 грудня обмежать рух автомобілів

Вівторок, 30 листопада 2021, 19:17
Мапа вулиць, на яких планують обмежити рух транспорту. фото: поліція києва

На кількох центральних вулицях Києва планують 1 грудня тимчасово обмежити рух автотранспорту через проведення масових заходів.

Джерело: telegram патрульної поліції Києва, пресслужба Київської міської державної адміністрації

Деталі: Упродовж дня можливе обмеження руху транспорту на вулицях:

  • Хрещатик;
  • Михайлівській;
  • Шовковичній;
  • Лютеранській;
  • Круглоуніверситетській;
  • Архітектора Городецького;
  • Заньковецької;
  • Садовій;
  • Інститутській;
  • Липській.

Також у "Київпастрансі" попереджають про можливі зміни маршрутів тролейбусів №6, 16 і 18 та автобусів №24, 55, 62 і 114. Вони курсуватимуть за альтернативими маршрутами з 6 години ранку до закінчення проведення масових заходів. З деталями можна ознайомитися за посиланням.

Передісторія: 

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді із щорічним посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.
  • На пресконференції 26 листопада президент заявив, що 1 та 2 грудня в столиці планували здійснити державний переворот.
  • 30 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пожартував, що журналістам радять приїздити раніше до центру міста, бо "через переворот можуть бути заблоковані проходи (до Ради - ред.)".
  • О 19:00 1 грудня на Майдані Незалежності планують протест прихильників партій "Національний корпус" і "Демократична сокира".

Українська правда
Теми: Київтранспортнадзвичайна подіяпровокації


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